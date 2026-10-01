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  • Els principals actors del projecte, després de la presentació d'aquest matí. | SFGA/JAViladot
Pol Forcada Quevedo
Producció audiovisual

Film Andorra, un projecte transversal per donar suport al sector audiovisual i posicionar el país per als rodatges

La iniciativa compta amb una partida de 900.000 euros fins a finals del 2027 i ha estat impulsada pel Govern, Andorra Business i Andorra Turisme

«Al Principat hi ha molts professionals amagats i molt talent que les empreses poden incorporar». Aquestes són paraules que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha expressat durant la presentació de Film Andorra, un projecte transversal (impulsat pel Govern, Andorra Business i Andorra Turisme) que neix per donar suport al sector audiovisual del país, diversificar l’economia i posicionar el territori com a destí de rodatges. Durant la sessió, la qual ha comptat amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, s’ha assenyalat que la iniciativa disposa d’una partida de 900.000 euros fins a finals del 2027.

Tot plegat, un pressupost que permetrà tirar endavant les diferents accions previstes, d’entre les quals la posada en marxa d’un web «on abocarem totes les dades que tenim i convidem a tothom que hi pugui aportar» per implementar-les. Segons Bonell, servirà per «donar a conèixer tot el sector» del país. També es volen fer esdeveniments precisament per a aquest sector nacional, una captació «activa» de produccions internacionals i canalitzar les peticions de rodatges, entre altres.

L’eina servirà d’intermediària entre les productores internacionals i el teixit andorrà, al qual es vol donar visibilitat amb unes 90 empreses relacionades que s’han arribat a identificar

La direcció de Film Andorra, el qual ha comptat amb el suport d’una trentena d’empreses del Principat a les quals avui se’ls ha presentat el projecte, serà coordinada precisament entre les tres entitats implicades, motiu pel qual no s’ha creat cap nova estructura jurídica. Per tot plegat, val a dir, l’eina servirà d’intermediària entre les productores internacionals i el teixit andorrà, al qual es vol donar visibilitat amb unes 90 empreses relacionades que s’han arribat a identificar. La plataforma també permetrà localitzar tots els professionals del país més enllà de poder demanar informació.

Val a dir que la iniciativa també contempla una partida pressupostària per al patrocini a nous projectes internacionals, siguin llargmetratges, curts, publicitat o fins i tot sèries. En aquest cas, d’entre els criteris d’elegibilitat destaca la solvència professional i viable del finançament de la producció, contractar professionals andorrans i fer la despesa al país. En darrer lloc, Bonell ha fet esment que, en els darrers anys, el Ministeri de Cultura ha invertit gairebé 1,6 milions d’euros en la producció cinematogràfica.

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