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  • La manifestació 'Habitatge digne per un Pirineu Viu', convocada per l'organització el desembre del 2024. | Pirineu Viu
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Més enllà de la frontera

Pirineu Viu assenyala que les noves connexions de l’aeroport poden agreujar la pressió sobre l’habitatge

L'organització critica un model orientat a atreure visitants i inversors d'alt poder adquisitiu i, entre altres punts, reclama combatre l'especulació

Pirineu Viu ha alertat que l’ampliació de les connexions internacionals de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell pot incrementar la pressió sobre el mercat de l’habitatge tant al Principat com a l’Alt Urgell. Així, l’organització considera que les noves rutes anunciades amb París-Orly, Niça, Lió i Nantes, les quals se sumaran a les connexions amb Madrid i Palma, aprofundeixen en un model econòmic orientat a incrementar l’arribada de visitants i persones amb un poder adquisitiu elevat. Segons l’entitat, aquest plantejament és incompatible amb les dificultats que una part de la població treballadora afronta per accedir a un habitatge.

En aquest sentit, Pirineu Viu vincula la situació del mercat immobiliari andorrà amb l’augment de la demanda a l’altra banda de la frontera. «Mentre es posen facilitats perquè cada vegada més visitants amb alt poder adquisitiu arribin a Andorra, la població treballadora té cada vegada més dificultats per trobar un habitatge on viure», assenyalen en un comunicat. El col·lectiu sosté que l’encariment de l’habitatge al Principat està portant part de la població a buscar alternatives a la Seu d’Urgell i al nord de l’Alt Urgell, traslladant així part de la pressió immobiliària a aquestes zones.

«No té cap sentit destinar recursos públics a facilitar l’arribada de més visitants mentre treballadores i treballadors no poden assumir els preus dels lloguers» – Pirineu Viu

L’entitat també qüestiona l’ús de recursos públics per potenciar les infraestructures destinades a augmentar l’arribada de visitants mentre persisteixen els problemes d’accés a l’habitatge. «No té cap sentit destinar recursos públics a facilitar l’arribada de més visitants mentre treballadores i treballadors no poden assumir els preus dels lloguers», afirma Pirineu Viu, tot reclamant que les administracions situïn el dret a l’habitatge per davant del que considera interessos especulatius. «No es pot garantir un habitatge assequible mentre s’amplien les infraestructures per atreure més visitants i inversors d’alt poder adquisitiu», afegeix l’escrit.

Davant d’aquesta situació, Pirineu Viu reclama un canvi de prioritats en les polítiques públiques, amb mesures per combatre l’especulació immobiliària, diversificar l’economia i afavorir una ocupació digna. «El Pirineu no pot ser un lloc on la gent treballa, però no es pot permetre viure-hi», conclou l’organització, la qual defensa un model que permeti a la població treballadora mantenir el seu projecte de vida al territori.

París, Nantes, Niça i Lió s’incorporen a les rutes regulars de l’aeroport d’Andorra-la Seu a partir del 2027

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