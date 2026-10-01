Els nous habitatges per a la gent gran de Sant Julià de Lòria avancen segons els terminis i estaran enllestits el 2028

Les obres dels nous habitatges per a la gent gran de Sant Julià de Lòria avancen segons el calendari previst i ja han entrat en una nova fase amb la instal·lació de les estructures de fusta. El cònsol major, Cerni Cairat, ha definit l’actuació com «una de les iniciatives més importants» impulsades a la parròquia en matèria de gent gran i ha confirmat que la previsió continua sent posar els habitatges en funcionament durant el primer semestre del 2028.
Els treballs es concentren actualment en la col·locació de les estructures de fusta dels edificis i la previsió és completar tota la part estructural abans que acabi aquest any. «Les obres avancen a bon ritme», ha assegurat Cairat, després que l’evolució de la construcció permeti mantenir els terminis establerts inicialment. De cara a les següents fases, el calendari fixa el primer semestre del 2028 per a l’entrada en funcionament dels nous habitatges. De moment, no hi ha canvis en aquesta previsió i Cairat ha destacat el desenvolupament dels treballs fins ara: «Complim terminis i està anant tot molt bé».
Una setmana per reforçar els vincles i combatre la solitud
Altrament, la Setmana de la Gent Gran de Sant Julià de Lòria acumula més de 200 participacions en les diferents activitats celebrades fins aquest dijous, amb propostes culturals, esportives i lúdiques organitzades conjuntament pel Comú i l’Associació de la Gent Gran. «Va molt bé, amb molta participació en totes les activitats que fa el comú i avui especialment, com que és el Dia Internacional de la Gent Gran, fem una celebració molt especial, amb la missa i després un dinar de germanor, amb un petit sorteig i una mica de ball», ha valorat la presidenta de l’entitat, Paqui Barbero.
La programació també ha servit per homenatjar 33 persones majors de 80 anys, que dimecres van participar en un berenar i van rebre un obsequi. Cairat ha qualificat de «molt positiva» l’acollida de la setmana i ha incidit especialment en la seva dimensió social, ja que considera la solitud de la gent gran «un dels grans problemes de la nostra societat». Per aquest motiu, ha deixat clar que la tasca de detecció i acompanyament «la mantindrem durant tot l’any».
Aquesta línia de treball inclou el seguiment que ja realitzen els Serveis Socials de les persones majors de 60 anys i la pròxima implantació del programa ‘Radars’, amb la implicació dels establiments de la parròquia per detectar situacions de precarietat, solitud o altres problemàtiques. Paral·lelament, el programa ‘Aptitud’ permet fer un seguiment de l’evolució cognitiva de la gent gran. «Sobretot el que es vol és que es creïn xarxes de suport, que no depengui únicament de l’administració, sinó que hi hagi aquest sentiment de comunitat i de suport comunitari que ajudi a detectar aquests casos de solitud i a posar-hi remei», ha explicat Cairat.