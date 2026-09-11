Els bombers decideixen deixar de fer hores extres i formacions externes davant la manca d’avenços amb Govern

Els membres del Sindicat de Bombers d’Andorra (SIB A-118) deixaran de fer hores extres de caràcter voluntari i de participar en les formacions que actualment es duen a terme dins del propi Cos de Bombers. Així ho ha pogut saber aquesta casa després que l’assemblea extraordinària celebrada aquest dijous aprovés les dues mesures per majoria absoluta dels assistents, comptabilitzant també els vots delegats. Val a dir que els acords ja han entrat en vigor aquest mateix divendres i, segons el comunicat traslladat, es mantindran davant la «manca d’avenços satisfactoris» i fins que s’obtinguin respostes concretes per part de l’Executiu.
En aquest sentit, un dels principals punts de fricció es troba en com es reconeixeran els anys que els bombers ja porten treballats a l’hora d’entrar en el futur pla de carrera, ja que la proposta de Govern parteix d’un increment de l’1,33% anual entre els anys 2009 i 2025 per situar cada professional dins de la nova escala salarial, mentre que el sindicat reclama que aquest càlcul sigui de l’1,66% anual i arribi fins al 2026. Tanmateix, la diferència no seria només econòmica, ja que el SIB A-118 vol que aquest reposicionament es faci automàticament per a tot el personal que ja forma part del cos, sense obligar els professionals a superar una futura avaluació per obtenir-ne una part.
La proposta de Govern parteix d’un increment de l’1,33% anual entre els anys 2009 i 2025, mentre que el sindicat reclama que aquest càlcul sigui de l’1,66% anual i arribi fins al 2026
Precisament, la manera com s’avaluarà per poder avançar professionalment és un altre dels punts que genera discrepàncies. Aquí entra en joc el model d’Avaluació de l’Acompliment (AVAC), el qual tindrà un paper determinant en la progressió dins d’una carrera dividida en tres nivells i sis graus. El sindicat posa el focus especialment en alguns dels requisits previstos, com ara l’exigència d’una mitjana mínima de 7 sobre 10 en l’avaluació de les competències i que cap de les cinc qualificacions estigui per sota del 6. És a dir, un bomber podria obtenir, quatre notes de 9 i una de 5 i quedar-se igualment sense progressar, malgrat tenir una mitjana de 8,2. Una exigència que el SIB qualifica d’«inacceptablement alta» i davant la qual reclama situar l’aprovat en el 5 i permetre que una nota més baixa es pugui compensar amb els resultats obtinguts en la resta d’àmbits.
Més enllà, però, dels aspectes més relacionats amb la carrera professional, les demandes sindicals s’estenen també al funcionament quotidià dels parcs. El SIB reclama que quedi per escrit que hi hagi un mínim de 12 efectius al Parc Central i quatre a cadascun dels parcs perifèrics, així com un calendari de noves convocatòries que permeti arribar a aquestes xifres. Pel que fa als vehicles, el sindicat considera que cal establir una edat màxima a partir de la qual deixin de prestar servei i disposar d’un pla de renovació de la flota amb pressupost propi, mentre que, en matèria d’horaris, també reclamen reformar la borsa d’hores, regular amb criteris objectius les hores extres i les compensacions i recuperar les 40 hores anuals de la borsa d’indisposició.
El SIB reclama que quedi per escrit que hi hagi un mínim de 12 efectius al Parc Central i quatre a cadascun dels parcs perifèrics, així com un calendari de noves convocatòries
Finalment, i pel que a la «salut» dels bombers, les demandes passarien per implantar a tots els parcs un protocol de descontaminació que inclogui dos jocs de roba d’intervenció, equips específics per rentar-la i assecar-la i una separació clara entre les zones on arriba el material contaminat i els espais nets. A més, el sindicat reclama també controls oncològics específics i periòdics per als membres del cos, recordant que l’Agència Internacional per a la Recerca sobre el Càncer va classificar el 2022 l’exposició professional dels bombers dins del grup de professions amb evidència suficient de carcinogenicitat per als humans.