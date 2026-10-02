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  • El cap de Govern, Xavier Espot, en finalitzar la sessió. | Govern d'Andorra
Pol Forcada Quevedo
En conflictes armats

Espot reclama reforçar la prevenció i combatre la impunitat davant les vulneracions dels drets dels infants

Defensa una resposta internacional conjunta que garanteixi la rehabilitació física i psicològica de les víctimes i escolti la veu dels menors afectats

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reclamat aquest divendres a Ginebra reforçar la prevenció, garantir la rehabilitació física i psicològica dels infants afectats pels conflictes armats i combatre la impunitat dels responsables de vulnerar els seus drets. Ho ha fet durant la seva intervenció en l’obertura de la Cimera mundial per a la protecció dels infants afectats per conflictes armats, celebrada a la Maison de la Paix sota l’alt patrocini d’Andorra, Malta i la ciutat de Ginebra. «Cap Estat pot afrontar tot sol aquest repte», ha incidit el mandatari, tot defensant la necessitat d’escoltar directament els infants afectats.

En aquest sentit, ha situat la protecció dels menors com una responsabilitat que no es pot ajornar davant els milions d’infants que encara viuen exposats a la violència, els desplaçaments forçats o el reclutament armat. «La protecció dels infants afectats pels conflictes armats no és ni una prioritat secundària ni una responsabilitat que pugui esperar», ha afirmat Espot, qualificant-la d'»imperatiu moral, humanitari i polític» que requereix el compromís del conjunt de la comunitat internacional. El cap de l’Executiu també ha alertat que les noves tecnologies i la creixent automatització dels mitjans de combat estan incrementant els riscos per a la població civil i, especialment, per als infants.

«La protecció dels infants afectats pels conflictes armats no és ni una prioritat secundària ni una responsabilitat que pugui esperar» – Xavier Espot

Espot ha recordat que el Principat participa en la campanya internacional ‘Prove It Matters’, impulsada per l’Oficina de la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als Infants i els Conflictes Armats. «No n’hi ha prou amb afirmar que els infants importen. Ho hem de demostrar amb les nostres decisions, les nostres polítiques i també amb els recursos que mobilitzem», ha remarcat. Així mateix, ha posat en relleu el suport andorrà a un projecte d’UNICEF a la República Centreafricana destinat a la protecció i reinserció dels infants afectats per la guerra, mitjançant l’accés a l’educació, l’acompanyament psicològic i la formació.

Finalment, el cap de Govern ha reivindicat el respecte del dret internacional humanitari i ha assegurat que Andorra mantindrà el seu compromís multilateral i les accions de cooperació en aquest àmbit. Doncs, ha exemplificat les conseqüències dels conflictes amb el testimoni de Junior Nzita, fundador de Paix pour l’Enfance International i antic nen soldat, segrestat amb 12 anys a la República Democràtica del Congo i obligat a prendre les armes. «Els infants han de poder aprendre, jugar, créixer en un entorn segur i construir el seu propi futur», ha conclòs.

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