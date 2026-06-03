L’Spartan Race arriba a la 10a edició i ho fa amb un 10% més de participants que l’any anterior i uns 200 andorrans

L’Spartan Race celebra aquest cap de setmana la 10a edició a Encamp, una cita que el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica de la parròquia, Nino Marot, ha titllat de consolidada. Ho fa, a més, amb un 10% més de participació per enfilar-se fins als 4.200 inscrits, 200 dels quals andorrans. En aquest sentit, segons ha destacat el director d’Spartan Race, Ángel Sanz, més de la meitat (51,1%) no són espanyols, i que per a aquest cap de setmana, el 55% dels corredors que hi prendran part no han vingut mai al país. «Diria que l’andorrana és la cursa més dura d’Europa, on la gent troba l’essència ‘espartana'», ha incidit Sanz.
Val a dir que també hi haurà la participació, per tercera vegada, dels escolars encampadans. En seran al voltant dels 800, a l’Spartan Kids de divendres. Amb tot, els recorreguts seran els mateixos que anys anteriors. Dissabte tindrà lloc l’Ultra (50 km amb 60 obstacles), la Beast (21 km amb 30 obstacles) i l’Esprint (5 km amb 20 obstacles), mentre que l’endemà es farà la Super (10 km amb 25 obstacles).
«Diria que l’andorrana és la cursa més dura d’Europa, on la gent troba l’essència ‘espartana'» – Ángel Sanz
«És la principal prova d’Encamp, la qual omplirà la parròquia», ha celebrat Marot, tot congratulant arribar als 10 anys i recordant que la cita va començar a Grau Roig fins que l’any 2020 es va traslladar a l’epicentre encampadà. Així mateix, ha avançat disculpes per les molèsties que es puguin ocasionar pels talls de carreteres i aparcaments.
També ha pres la paraula el director general d’Andorra Turisme −ens que aporta 90.000 euros−, Betim Budzaku. «Som ‘partners’ des del primer any […] Volem generar visites en un període que fa set o vuit anys era nul», ha comentat, fent referència a l’estiu. Així, ha assenyalat que les xifres turístiques dels darrers anys durant aquesta estació han crescut un 70%, «i això és gràcies a proves com l’Spartan».
També ha exposat diverses dades envers l’esdeveniment, com l’impacte econòmic indirecte de l’any passat, que va ser de gairebé dos milions d’euros, o que la mitjana d’acompanyants és de 3,2 i les nits d’estada de 2,1. És per això que la valoració global, tal com ha subratllat, és superior a un vuit sobre 10.