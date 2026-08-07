[Amb vídeo] Les jugadores del Barça, gaudint de la pretemporada al Principat i anhelant omplir les vitrines

Els somnis també es fan realitat. Furor i entusiasme serien les millors emocions per descriure el que ha generat la visita del primer equip del Futbol Club Barcelona femení a Andorra, arribades ahir al migdia amb tot el seu staff a un cèntric hotel de la capital, i que tot just avui han completat un segon entrenament «fantàstic» a l’Estadi Comunal Joan Samarra, el qual ha durat des de les 10.00 fins prop de les 12.00 hores d’un divendres especialment intens quant a temperatures.
Un petit sector d’aficionats blaugranes vinguts des del territori veí i esperant a les portes de l’estadi per veure a les jugadores s’ha fet notar, acompanyats de samarretes culers i banderes, mentre el conjunt de periodistes observava en primera fila la nova connexió d’un grup que, com bé ha incidit la ben tornada al club, Martina Fernández, «Pere Romeu ens ha demanat que ens anem coneixent entre totes i que mantinguem la nostra identitat, la qual en el meu cas ja coneixia del nostre ADN, però que sempre convé refrescar, i evidentment enguany som el rival a batre i ja amb un primer títol a la butxaca anem cercant els quatre restants», ha valorat l’empordanesa nascuda a Ordis.
Unes paraules que ha compartit i combregat plenament una altra de les seves companyes, en aquest cas la portera titular de l’equip, ‘Cata’ Coll, qui en zona mixta ha fet valdre la feina de sinergia i pinya que està incidint el míster per fer «que les que han pujat d’altres categories i les nouvingudes assoleixin ràpidament i es familiaritzin amb aquesta identitat Barça, agafant a poc a poc els mecanismes necessaris per automatitzar el treball que defineix i perfila el nostre estil tan peculiar».
Demanada sobre l’adequació d’aquest nou grup i amb la sortida de grans referents de camp com el cas d’Alexia Putellas, Mapi León o Salma Paralluelo, les quals ha fet entendre que «enyorem no només per la seva indiscutible classe, sinó pel tipus de persones que eren i el seu lideratge», la portera ha catalogat que s’ha reconstruït un equip «amb la voluntat de ser el més competitiu possible i unit, sabent el que implica dur aquest escut i penso que l’ambició ens portarà a guanyar coses».
«Andorra s’està sentint fantàstic; té un gran clima i l’aire de les muntanyes és fabulós. No hi havia estat mai, però tinc ganes de conèixer-lo una mica millor. L’entrenament d’ahir va ser molt físic, avui hem gaudit més de la pilota» – Ewa Pajor
Una altra de les campiones que es va coronar fa uns mesos amb la Champions femenina, la polonesa Ewa Pajor, qui enguany enceta la seva tercera temporada a les files del conjunt blaugrana, ha sostret que «m’agrada molt estar aquí, el Principat té un clima molt agradable i la qualitat de l’aire es percep molt bo amb tant de verd», ha valorat entusiasmada, afegint que no havia trepitjat mai el territori i que «vull conèixer-lo millor». Sobre el component tàctic, ha mencionat que el primer entrenament ahir «va ser molt físic i molt dur, en canvi, avui hem tocat una mica més de pilota per incidir més el joc i indagar en la possessió», fent entendre que el grup es troba en bones condicions, amb un cert marge fins al debut lliguer i que «tenim temps per compenetrar-nos millor dins el camp, que és l’aspecte més important».
Finalment, una altra de les veus cantants d’un vestuari que ve d’omplir les vitrines i que enguany busca assolir el mateix èxit, Clàudia Pina, ha assenyalat que «s’ha de continuar lluitant un any més per aconseguir el màxim nombre de títols possibles», titllant que veu a un equip en forma i que, «de moment, hem tocat a l’entrenament poca pilota pel meu gust, però això canviarà». Fent entendre que avui la calor ha sigut certament palpable, ha descrit el Comunal com «un bon camp i amb bon clima», després de completar una sessió estival d’entrenament que deixa a les de Romeu ja sense les seves capitanes històriques i a les que Pina s’ha referit com a «les més grans i unes bones amigues de professió, les quals trobarem a faltar, però ens sentim prou fortes per continuar endavant», ha conclòs.