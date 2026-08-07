Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'FC Andorra s'acomiada de Josep Cerdà. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Mercat de fixatges

El Mallorca es fa amb els serveis de Cerdà fins al 2030 i l’FC Andorra troba el possible substitut en Julen Lobete

El pollencí posa punt final a la seva etapa al país i es converteix en la venda més cara de la història tricolor i el segon màxim golejador a LaLiga

Era un secret a veus que avui s’ha fet oficial: Josep Cerdà ha fet les maletes per tornar a la seva Mallorca natal amb un contracte fins al 2030. D’aquesta manera, l’extrem pollencí posa punt final a la seva etapa al Principat i es converteix en la venda més cara de la història del club tricolor després de 66 partits i 19 gols, 10 dels quals a Segona Divisió, per convertir-se també en el segon màxim golejador pirenaic a LaLiga.

L’FC Andorra, tal com ha informat, es guarda un percentatge d’una futura venda. El que no ha transcendit són les xifres del traspàs, tot i que des de les Illes Balears apunten que són entre 2 i 2,5 milions d’euros fixos als quals s’han de sumar una possible prima que rondaria el mig milió. Tot plegat, uns diners que, de segur, serviran per trobar un substitut de garanties.

Lobete va jugar al Principat el curs 2023/24 cedit pel Celta, disputant 41 partits en els quals va fer quatre dianes

En aquest sentit, semblaria ser que ja hi ha un nom sobre la taula, i és el d’un vell conegut: Julen Lobete. Així ho ha avançat el periodista Ángel García del portal ‘Cazurreando’, esmentant que l’Albacete i l’Oviedo també s’han interessat per ell. En cas d’arribar, seria el seu segon periple al país, on va jugar el curs 2023/24 cedit pel Celta. L’extrem basc, format a la Reial Societat, va disputar 41 partits amb el conjunt tricolor l’any del descens, en el qual va fer quatre dianes.

Posteriorment va recalar al Màlaga, on després d’una primera temporada complicada a Segona, enguany ha assolit l’ascens a Primera Divisió. Ara, però, tot apunta que el conjunt andalús no compta amb ell i l’FC Andorra apareix com una possible destinació.

Enes Sali, tricolor

Qui sí que és una realitat és Enes Sali. L’extrem romanès, de només 20 anys, signa amb el conjunt tricolor per una temporada amb dues més d’opcionals, en una operació en què el club adquireix el 50% dels drets econòmics del jugador, qui arriba procedent del Dallas americà. Format entre les acadèmies del Barça i Hagi, va debutar al futbol professional amb només 15 anys i es va convertir en el golejador més jove de la lliga romanesa, així com en el debutant més jove de la història de la selecció absoluta de Romania.

L’FC Andorra dona pràcticament per perdut a Josep Cerdà i manté la voluntat d’incorporar un parell d’extrems

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Dol per la mort del cònsol honorari d’Ucraïna i propietari del Museu de la Miniatura, Antoni Zorzano, als 76 anys
El conflicte entre els Estats Units i l’Iran impacta els mercats i frena el Fons de Reserva de Jubilació al juliol
Prop de 600 assistents gaudeixen aquest diumenge de l’entrenament del Barça femení a l’Estadi Comunal Joan Samarra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

UE Santa Coloma

- descansa -

  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

FC Ordino

2

Esperança

2

  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

Carroi

2

Inter Escaldes

1

  • 16/05/2026
  • 20:45
  • Estadi Nacional

Ranger's

2

FC Santa Coloma

0

  • 17/05/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Atlètic Escaldes

2

Penya Encarnada

0

Notícies relacionades
  • Esports, Societat
Jornada de portes obertes per viure l’entrenament del Barça femení des de les 11.00 hores fins que finalitzi
  • Esports, Parròquies
[Amb vídeo] Les jugadores del Barça, gaudint de la pretemporada al Principat i anhelant omplir les vitrines
  • Esports
Aaron Ganal no continuarà al MoraBanc Andorra i afronta un nou repte lluny del Principat per continuar creixent
Entrevistes esportives
David Rodrigo
Secretari general de la FAF
Xavi Cardelús
Expilot de motos
Miguel Silvestre
Ciclista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu