El Mallorca es fa amb els serveis de Cerdà fins al 2030 i l’FC Andorra troba el possible substitut en Julen Lobete

Era un secret a veus que avui s’ha fet oficial: Josep Cerdà ha fet les maletes per tornar a la seva Mallorca natal amb un contracte fins al 2030. D’aquesta manera, l’extrem pollencí posa punt final a la seva etapa al Principat i es converteix en la venda més cara de la història del club tricolor després de 66 partits i 19 gols, 10 dels quals a Segona Divisió, per convertir-se també en el segon màxim golejador pirenaic a LaLiga.
L’FC Andorra, tal com ha informat, es guarda un percentatge d’una futura venda. El que no ha transcendit són les xifres del traspàs, tot i que des de les Illes Balears apunten que són entre 2 i 2,5 milions d’euros fixos als quals s’han de sumar una possible prima que rondaria el mig milió. Tot plegat, uns diners que, de segur, serviran per trobar un substitut de garanties.
Lobete va jugar al Principat el curs 2023/24 cedit pel Celta, disputant 41 partits en els quals va fer quatre dianes
En aquest sentit, semblaria ser que ja hi ha un nom sobre la taula, i és el d’un vell conegut: Julen Lobete. Així ho ha avançat el periodista Ángel García del portal ‘Cazurreando’, esmentant que l’Albacete i l’Oviedo també s’han interessat per ell. En cas d’arribar, seria el seu segon periple al país, on va jugar el curs 2023/24 cedit pel Celta. L’extrem basc, format a la Reial Societat, va disputar 41 partits amb el conjunt tricolor l’any del descens, en el qual va fer quatre dianes.
Posteriorment va recalar al Màlaga, on després d’una primera temporada complicada a Segona, enguany ha assolit l’ascens a Primera Divisió. Ara, però, tot apunta que el conjunt andalús no compta amb ell i l’FC Andorra apareix com una possible destinació.
Enes Sali, tricolor
Qui sí que és una realitat és Enes Sali. L’extrem romanès, de només 20 anys, signa amb el conjunt tricolor per una temporada amb dues més d’opcionals, en una operació en què el club adquireix el 50% dels drets econòmics del jugador, qui arriba procedent del Dallas americà. Format entre les acadèmies del Barça i Hagi, va debutar al futbol professional amb només 15 anys i es va convertir en el golejador més jove de la lliga romanesa, així com en el debutant més jove de la història de la selecció absoluta de Romania.