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  • El Barça femení, entrenant aquests dies a l'Estadi Comunal. | Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Pretemporada

Jornada de portes obertes per viure l’entrenament del Barça femení des de les 11.00 hores fins que finalitzi

El primer equip de futbol femení de l'FC Barcelona va arribar a Andorra la Vella el 6 d'agost i s'hi estarà fins al dia 10 per preparar la temporada

L’Estadi Comunal obrirà les portes al públic aquest diumenge per assistir a l’entrenament del Barça femení i veure en primera persona com s’exerciten les futbolistes. La jornada de portes obertes començarà a partir de les 11.00 hores i fins que finalitzi l’entrenament.

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Cal recordar que el primer equip de futbol femení de l’FC Barcelona va arribar a Andorra la Vella el 6 d’agost i s’hi estarà fins al dia 10 per tal de preparar la temporada. Durant cinc dies, la plantilla blaugrana es concentra a la capital, amb l’Estadi Comunal com a centre neuràlgic, per completar unes jornades de preparació física, tàctica i de grup abans de l’inici de la competició oficial.

El cartell de la jornada de portes obertes. | Comú d’Andorra la Vella
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