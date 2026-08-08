Jornada de portes obertes per viure l’entrenament del Barça femení des de les 11.00 hores fins que finalitzi

L’Estadi Comunal obrirà les portes al públic aquest diumenge per assistir a l’entrenament del Barça femení i veure en primera persona com s’exerciten les futbolistes. La jornada de portes obertes començarà a partir de les 11.00 hores i fins que finalitzi l’entrenament.
Cal recordar que el primer equip de futbol femení de l’FC Barcelona va arribar a Andorra la Vella el 6 d’agost i s’hi estarà fins al dia 10 per tal de preparar la temporada. Durant cinc dies, la plantilla blaugrana es concentra a la capital, amb l’Estadi Comunal com a centre neuràlgic, per completar unes jornades de preparació física, tàctica i de grup abans de l’inici de la competició oficial.