Els referents també passen per casa

La visita del primer equip femení de l’FC Barcelona va molt més enllà d’una estada de pretemporada. Per al Principat, acollir un dels millors equips del món del futbol és una oportunitat per projectar-se, però també per acostar l’esport d’elit a la ciutadania. Veure de prop jugadores que són referents internacionals és una experiència que difícilment s’oblida, especialment entre els infants i joves que somien seguir les seves passes. L’esport necessita exemples que inspirin, i el femení encara més. Durant molts anys, les noves generacions han crescut amb pocs referents visibles en l’esport d’elit practicat per dones (per sort en són cada vegada més, i d’aquí, un bon grapat). Que equips d’aquest nivell escullin Andorra contribueix a normalitzar aquesta realitat i transmet un missatge clar: el talent, l’esforç i l’ambició no entenen de gènere. Iniciatives com aquesta deixen un llegat que va més enllà dels entrenaments o dels dies d’estada, també ajuden a despertar vocacions, a reforçar valors i a consolidar el territori com un escenari atractiu per a l’esport internacional.