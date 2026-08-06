Aaron Ganal no continuarà al MoraBanc Andorra i afronta un nou repte lluny del Principat per continuar creixent

El MoraBanc Andorra acaba d’anunciar que Aaron Ganal no continuarà la temporada vinent, ja que, esmenten, «marxa per afrontar un nou repte i continuar creixent com a jugador lluny del país». Cal recordar que el base andorrà ha fet bona part del seu camí al club tricolor, on va començar a jugar amb només cinc anys i, després d’una etapa de formació al Barça (va arribar a debutar a la Lliga EBA amb 17 anys), va tornar.
Va ser l’estiu del 2022, amb el MoraBanc apostant pel seu desenvolupament amb dues cessions consecutives a LEB Plata (l’ara dita Segona FEB): primer al Talavera (2022-23) i després al Benicarló (2023-24). Després d’aquest període de formació, l’entitat pirenaica va ampliar el seu contracte l’agost del 2024 i el va incorporar definitivament a la dinàmica del primer equip, convertint-se en el representant andorrà de la plantilla de la Lliga Endesa, en la qual va acabar debutant.
Ha disputat un total de 12 partits a la Lliga Endesa amb la samarreta tricolor
Aquesta fita va arribar el 12 d’octubre del 2024, davant el Leyma Corunya. Des d’aleshores, ha disputat un total de 12 partits a la màxima categoria del bàsquet espanyol amb la samarreta tricolor. En aquest sentit, en aquestes darreres dues temporades i havent jugat sis partits en cada una, ha amitjanat 3:38 minuts per duel, 0,8 punts, 0,6 assistències i un 60% d’encert en el tir lliure.
«Des del MoraBanc Andorra volem agrair-li tots aquests anys de treball i compromís i desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa. Gràcies per tot, Aaron! El MoraBanc Andorra sempre serà casa teva», han escrit des del club per acomiadar-lo.