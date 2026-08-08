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La resposta és sovint en castellà

La pèrdua de presència del català en el sector turístic evidencia cada vegada més les queixes de residents i visitants

Una visitant habitual assegura que en algunes ocasions ha percebut una "actitud d'empipament" quan ha insistit a comunicar-se en català

La pèrdua de presència del català en el sector turístic evidencia cada vegada més les queixes de residents i visitants, els quals lamenten que tot i adreçar-se a determinats treballadors en català, sovint li responguin en castellà. En aquest sentit, una visitant habitual explica que fa uns 25 anys que visita el Principat amb freqüència i assegura que la situació actual li provoca una especial preocupació perquè, a diferència de Catalunya, el català és la llengua oficial.

Segons el seu relat, manté el català tant quan visita Catalunya com quan és a Andorra, però considera especialment «sorprenent» que al país alguns establiments continuïn atenent-la en castellà. Assegura, a més, que en algunes ocasions ha percebut una «actitud d’empipament» quan ha insistit a comunicar-se en català.

El cas que més l’ha sorprès, afegeix, va tenir lloc en una gelateria d’Andorra la Vella, on ella i els seus acompanyants haurien acabat marxant perquè no aconseguien entendre’s en català amb el personal. La usuària considera especialment greu que una situació així es produeixi en ple eix comercial de la capital. Així, en el seu missatge, reivindica que el respecte per la llengua oficial «hauria de ser una exigència bàsica per als negocis que desenvolupen la seva activitat al país». «Per dignitat i respecte a Andorra, jo mantinc el català», conclou, informa l’ANA.

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