L’Inter d’Escaldes s’enfrontarà al Flora Tallinn estonià o al The New Saints gal·lès a la tercera ronda de Conference

Els tres representants andorrans a la Conference League ja coneixen quin podria ser el seu camí a la tercera ronda prèvia després del sorteig celebrat aquest dilluns a la seu de la UEFA, a Nyon. L’Inter Club d’Escaldes, el qual ja té assegurada la presència en aquesta eliminatòria després de quedar eliminat de la Champions pel Lincoln Red Imps, s’enfrontarà al vencedor del duel entre el Flora Tallinn i el The New Saints.
Sobre el paper, es tracta de dos rivals amb una àmplia experiència continental. El primer és el club més llorejat d’Estònia, amb més d’una quinzena de títols de lliga i nombroses participacions en competicions europees. De fet, la temporada 2021/22 es va convertir en el primer equip estonià a disputar una fase de grups d’una competició UEFA, precisament de la Conference. El segon, per la seva banda, domina el futbol gal·lès des de fa anys, acumula més d’una desena de campionats gairebé consecutius i és un habitual de les rondes prèvies europees.
En tot cas, els de Felip Ortiz jugaran l’anada el 6 d’agost lluny del Principat, mentre que la tornada serà el dia 13 al Nou Estadi de la FAF. Val a dir que els altres dos representants tricolor, l’Atlètic d’Escaldes i l’FC Santa Coloma, també jugaran la tercera ronda, en cas que hi arribin, a Encamp.
Els colomencs i el repte del Rapid
L’FC Santa Coloma encara haurà de superar abans la segona ronda. Jugarà contra el Rapid de Viena, un dels clubs amb més història del futbol austríac i amb una presència gairebé habitual en competicions europees durant les darreres dècades.
En cas d’imposar-se, el premi per als de Víctor Vázquez seria una eliminatòria contra el vencedor del duel entre el Paide Linnameeskond estonià i el Zira FK azerbaidjanès. Cal destacar que el Paide s’ha consolidat en els darrers anys entre els equips capdavanters del futbol estonià i ha incrementat la seva presència a Europa, mentre que el Zira és un dels conjunts més competitius de la lliga azerbaidjanesa i també un habitual de les rondes prèvies de la Conference.
L’Atlètic, a Vaduz
L’Atlètic Club d’Escaldes també haurà de superar la segona ronda classificatòria, en aquest cas davant el Vaduz de Liechtenstein abans de pensar en la següent eliminatòria. El conjunt de Xavi Andrés es veurà les cares amb un rival que competeix a la lliga suïssa i que compta amb una llarga trajectòria europea gràcies als seus múltiples títols de la Copa de Liechtenstein.
Si els escaldencs eliminen el Vaduz, el següent escull serà un enfrontament contra el vencedor de l’eliminatòria entre l’Istanbul Başakşehir, un dels clubs més potents del futbol turc i campió de la Superlliga la temporada 2019/20, i l’Inter Turku, històric del futbol finlandès que també acumula una llarga experiència en les fases prèvies continentals en els darrers anys.