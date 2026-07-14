L’Inter no troba porteria fins als minuts finals, empata davant el Lincoln Red Imps i s’acomiada de la Champions (1-1)

Tenint molt clar l’objectiu de marcar, l’Inter Club d’Escaldes no ha acabat complint fins a les acaballes i s’ha acomiadat de la Champions League a primera ronda amb un global de 2-4. Davant, el Lincoln Red Imps ha sabut aprofitar el resultat de l’anada i, en una de les molt poques que ha tingut, anotar el de la tranquil·litat. Adri da Cunha ha acabat fent la igualada a 10 minuts per al final, un tardà premi després d’un bon grapat d’ocasions que, d’haver-se materialitzat, molt segurament haguessin donat el passi als andorrans.
Ja va apuntar ahir Pablo Molina que una de les claus seria fer-se amb la pilota. I dit i fet. Els tricolor han sortit dominadors davant uns gibraltarenys replegats i més que satisfets amb el resultat de dimarts passat. Així, el primer avís local ha estat de Domi Berlanga, recuperant un refús fora l’àrea i, una mica escorçat, rematant de primeres per sobre la porteria (13′). El marroquí l’ha tornada a tenir poc després en tocar amb l’exterior i forçat, al primer pal, una centrada de Maurizio Pochettino −el seu pare, actual seleccionador dels Estats Units, era a la grada− que ha acabat fora per poc (17′).
D’ocasions encara més clares han gaudit posteriorment els pirenaics. Una amb Borja Arellano, qui ha fet una conducció des del mig del camp per, després de deixar assegut el seu parell, endollar-la des de la frontal per sobre el travesser (27′). N’han acabat arribant cinc més, dues d’elles a porteria, de David López i d’Antonio Otegui, però les ha aturat Jaylan Hankins. Per altra part, i igual que la setmana passada, la que han tingut els de Juan Manuel Pavón l’han sabut aprofitar. Així, gairebé obren la llauna quan Manu Toledano ha rebut en llarg i, superant una molt mala sortida de Javi Díaz, ha vist com Álex Sánchez li negava el gol cantat a porta buida (41′).
A la represa, el mateix guió. Al minut 52 ha tingut lloc la primera per als de Felip Ortiz, obra de Pablo Molina engaltant de primeres una deixada de Toni Paredes a la mitja lluna que Hankins ha refusat a córner. Havent-se convertit en un duel més dinàmic per part d’ambdós conjunts, els del territori britànic han signat el primer gol. Ha estat amb una bona jugada iniciada amb una sacada de banda que ha acabat als peus de Youssef Filalhi, qui ha retallat a Ruiz per passar-li l’esfèrica a Álex Mula i que aquest rematés a plaer (62′). Just a l’acció següent, un potent tir de Pochettino des de la frontal l’ha aturat novament el porter visitant.
L’Inter ha continuat apretant i ha trobat el premi a les acaballes. Julliani Eersteling ha fet una molt mala deixada cap al seu porter −a una centrada de Pochettino− que Adri da Cunha, sent el més llest, ha tocat de primeres per enviar la pilota al fons de la xarxa (80′). Encara n’han tingut més, sobretot amb Berlanga, però cap amb perill. Els escaldencs tindran ara dues setmanes de ‘descans’ abans de tornar a competir a Europa, a la tercera ronda prèvia de la Conference League.