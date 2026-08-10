Educació retirarà la Google App dels iPads escolars després que un alumne pogués accedir a contingut sexual

El Ministeri d’Educació no retornarà els iPads a les aules de primera ensenyança fins que una auditoria externa acrediti que els dispositius ofereixen un nivell de seguretat satisfactori. Així ho ha confirmat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, en resposta a les preguntes escrites formulades per la consellera general socialdemòcrata Laia Moliné arran de la incidència detectada el passat 19 de juny. «El retorn dels iPads als centres quedarà condicionat a l’acreditació, per part de l’entitat auditora, de l’assoliment d’un nivell satisfactori de seguretat», ha remarcat Baró, tot precisant que ja s’han identificat tres empreses especialitzades que podrien encarregar-se d’aquesta revisió.
«Els mecanismes de filtratge i el forçat de SafeSearch per DNS estaven actius i, en les proves ordinàries de navegació, funcionaven correctament», ha afegit Baró, qui ha apuntat que la incidència es va produir a través de la Google App, la qual, en determinats iPads i tipus de cerca, no aplicava correctament les restriccions previstes. Així, i després d’una reunió amb Google, el proveïdor va recomanar utilitzar únicament Chrome i evitar la Google App en entorns educatius, ja que aquesta no forma part del paquet bàsic supervisat. «La incidència no s’explica per l’absència de filtres o una disfunció tècnica, sinó pel canvi que Google va fer en el comportament d’una app estàndard als iPads», ha precisat el ministre.
Cal recordar que els fets es van detectar el 19 de juny, quan una docent va comprovar que un alumne havia accedit a contingut adult mitjançant un iPad, va retirar l’aparell i va comunicar-ho a la direcció. Tanmateix, Educació va optar per ampliar la mesura de manera preventiva, ja que fins a una trentena de dispositius podien estar afectats directament perquè tenien instal·lada la Google App i compartien versions similars d’iPadOS i de la mateixa aplicació. Així doncs, es van retirar uns 380 iPads repartits entre els vuit centres de primera ensenyança.
Arran de l’incident, Baró ha confirmat que el ministeri retirarà la Google App dels iPads escolars, revisarà el catàleg d’aplicacions autoritzades i reforçarà amb Andorra Telecom el filtratge de la xarxa XENA. A més, també s’intensificaran les proves amb dispositius pilot i les revisions de les aplicacions que permeten navegació, cerca, imatges, vídeo o accés obert a Internet. «El Govern no considera adequat que la protecció dels menors depengui exclusivament del comportament d’un proveïdor tecnològic extern», ha remarcat el titular de la cartera ministerial, apuntant que el Pibute també treballa en un model tecnològic d’aula «més homogeni i controlable».
Tanmateix, Baró sí que ha assegurat que «no s’ha identificat un compromís de dades personals, credencials, sistemes interns o informació confidencial», motiu pel qual els fets s’han tractat com una incidència d’accés a contingut inadequat i no com una bretxa de seguretat. Altrament, Educació també ha iniciat una revisió de la resta de plataformes i aplicacions utilitzades als centres i, tot i disposar de registres d’activitat de xarxa, recorda que no monitoritza de manera individual i continuada les cerques dels alumnes per criteris de proporcionalitat i protecció de dades.