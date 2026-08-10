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Bruno Samtmann, Alexandre Bressy i Jon Fortes disputaran l’Odyssée des Nations abans dels Jocs de Taranto 2026

La tripleta andorrana competirà davant 64 equips masculins d’arreu del món en una cita que servirà com a preparació per als Jocs del Mediterrani

L’equip andorrà de petanca format per Bruno Samtmann, Jon Fortes i Alexandre Bressy es desplaçarà aquesta mateixa setmana a Montpeller per disputar l’Odyssée des Nations, una competició que reunirà 64 equips procedents d’arreu del món. Considerada un mundial oficiós, la cita servirà per posar a prova la tripleta tricolor abans que dos dels seus integrants competeixin als Jocs del Mediterrani de Taranto 2026.

La competició per tripletes començarà els dies 12 i 13 d’agost a l’esplanada de la Sud de France Arena i comptarà amb un total de 64 tripletes masculines, entre les quals hi haurà l’andorrana, i 32 de femenines. La representació tricolor estarà formada per Alexandre Bressy, Jon Fortes i Bruno Samtmann, acompanyats pel tècnic Alexandre Giraud. La competició servirà per continuar la preparació de cara als Jocs del Mediterrani de Taranto 2026, previstos per a finals d’agost.

Val a dir que en aquesta cita no hi haurà modalitat de tripletes, sinó que Bruno Samtmann i Jon Fortes competiran en dobletes, mentre que Fortes també participarà en tir de precisió. Sobre la cita de Montpeller, Samtmann ha remarcat l’exigència que es trobaran: “Hi ha molt nivell en aquesta competició i serà una bona prova de cara als futurs compromisos”, tot i deixar clara l’ambició amb què afronten el torneig. “Anem a totes, el nivell serà molt alt, però no deixarem de lluitar per això”, ha apuntat.

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