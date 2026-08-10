Enes Sali: «L’acadèmia del Barça em va ensenyar la creació de joc i un estil que podré replicar aquí molt bé»

L’arribada a les files de l’FC Andorra del jove lateral canadenc i de nacionalitat romanesa de tan sols 20 anys, Enes Sali, és ja una realitat des d’ahir, on el club el va introduir amb una breu entrevista, mentre que aquesta tarda ha passat pel Nou Estadi d’Encamp per presentar-se davant la premsa com a la promesa que és. El nord-americà venia de jugar 13 partits enguany a l’Al-Riyād de l’Aràbia Saudita, on va deixar una assistència i en culminar la temporada ha decidit aterrar en un equip que definia diumenge «amb un estil molt semblant al de Barça, i que m’agrada com juga mantenint la possessió de la pilota i buscant la porteria contrària». Un estil que, segons admetia en les seves primeres paraules com a tricolor, «em beneficia».
Igual d’agraït i entusiasmat s’ha mostrat aquest dilluns el nascut a Toronto i criat a l’acadèmia culer, qui davant de la seva primera roda de premsa al Principat ha expressat que «tot l’staff m’ha rodejat per donar-me la benvinguda i davant la trucada de l’Andorra no m’ho vaig pensar, era el lloc idoni«, ha concretat. Un altre dels aspectes que més ha recalcat als micròfons de la premsa és que «trobava molt a faltar estar en Europa, i més en la lliga espanyola, en la qual estic habituat per haver-la viscut de petit al Barcelona, i la qual trobo com la millor del món, ja s’ha vist que aquest estiu han guanyat el Mundial», ha estipulat la nova adhesió andorrana.
«Al poc d’entrar al vestuari m’han rebut tots amb els braços ben estesos i he pogut presenciar ràpidament la família unida que és l’FC Andorra. Al poc de trucar-me no vaig dubtar-ho perquè sabia que era el lloc idoni» – Enes Sali
A pocs dies d’endegar el nou curs 2026-27 a Segona Divisió, Sali pensa que necessita «una mica de temps per trobar el meu ritme i veure quina posició és la millor en la qual puc funcionar en aquest esquema», especificant que «la banda esquerra és on em trobo més còmode». Sobre com està sent la seva integració en el grup, ha posat en relleu «la família unida que he vist en entrar al vestidor, no només han sigut els jugadors de parla anglesa els que m’han ajudat, sinó tot l’equip m’ha rebut molt bé i espero aconseguir bons resultats amb ells». Quant al seu estil, Sali ha sigut clar que li agrada tenir la pilota i encarar rivals en l’u per u, i que la creació de joc que li va ensenyar el Barça «podrà ser útil aquí».
Cal recordar que només té 20 anys, i arriba a un país nou havent passat per grans lligues internacionals com la Major League Soccer dels Estats Units i la Lliga Professional Saudí (ambdós en primera divisió), i amb l’objectiu de fer més gran a un FC Andorra que «sé que mentre l’equip funcioni, els meus gols i els dels companys arribaran fàcilment i guanyarem molts partits«. Sobre la posada en marxa de l’amistós a Osca, Sali creu que el viatge tan llarg «ens va perjudicar una mica en el cansament, tot i que només vaig disputar 45 minuts». Per últim, sabent de la importància del debut lliguer a casa aquest dissabte amb el Ceuta, preveu que serà «un partit dur, però que intentarem donar el màxim per acontentar a l’afició».