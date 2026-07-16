Muñoz, Gómez i Temenuzhkov signen el bitllet de l’FC Santa Coloma cap a la segona ronda de Conference (3-0)

Amb la matrícula del Penybont apuntada des de fa tres anys, quan també el van eliminar, l’FC Santa Coloma no ha fallat a casa i ha segellat el passi a la segona ronda prèvia de la Conference League (global de 4-0). Ho ha fet gràcies als gols de Pedja Muñoz, Álex Gómez i Kun Temenuzhkov, i sabent aprofitar el resultat de l’anada i l’expulsió d’Ethan Cann a la primera meitat, per ara enfrontar-se a un històric del futbol europeu com és el Rapid de Viena. L’anada serà la setmana vinent al Nacional i la tornada, la següent, a l’Allianz Stadion.
L’inici ha estat precipitat per part d’ambdós conjunts, als quals els ha costat molt enllaçar a partir de tres quarts. De mica en mica, però, els gal·lesos s’han anat fent amb la pilota, tot i que la primera perillosa se l’han adjudicat els tricolor amb Muñoz i una internada a l’àrea des de la dreta que ha clos amb un tir ‘al ninot’ (11′). El guió tampoc ha canviat, i just després d’una única ocasió visitant de Cann amb una centrada que s’ha enverinat i ha aturat Víctor André Alcaraz sense problemes, ha arribat la diana colomenca. Ha estat de Muñoz, replicant la jugada anterior i aquesta vegada creuant l’esfèrica per baix i enviant-la al fons de la xarxa (20′).
A partir de llavors, els de Rhys Griffiths han intensificat la possessió, però només atacant amb centrades laterals han vist com la defensa local allunyava tot el perill. Així, fins a la mitja hora, quan Alcaraz ha tret una mà miraculosa −amb posterior toc al travesser− davant un remat de Chris Venables des de l’àrea petita en haver rebut una passada de la mort. Posteriorment, Cann ha estat expulsat per doble groga (32′) i, si bé només hi ha hagut un tir llunyà de Gómez que ha sortit fora abans de la mitja part (41′), el matx ha acabat sent del tot per als pirenaics.
A la tornada de vestidors, domini de l’FC Santa Coloma, i encara que les ocasions s’han fet esperar, Gómez ha estat l’encarregat d’ampliar diferències (59′). Ho ha fet aprofitant un mal refús de Max Melbourne davant Muñoz al vèrtex de l’àrea petita i enviant la pilota per sota les cames de Daniel Higgs, porter rival. Adrià Arjona també ha tingut la seva, amb una rematada molt llunyana, a la sortida d’un córner, que Higgs amb una gran estirada ha refusat (66′).
Els del Regne Unit només n’han tingut una amb cara i ulls en tota la segona meitat: l’ha signat Venables amb una rematada de cap des de l’interior de l’àrea que ha acabat sortint llepant el pal dret (73′). Ara bé, i sense sorpreses, una jugada col·lectiva dels de Víctor Vázquez i un posterior rebot ha clos amb un tir a plaer de Temenuzhkov per sentenciar l’eliminatòria (82′).