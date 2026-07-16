L’Atlètic fa bo el resultat de casa i accedeix a segona ronda de Conference amb dos penals a les acaballes (1-2)

L’Atlètic Club d’Escaldes ha replicat la gesta de l’FC Santa Coloma i, aprofitant el triomf de la setmana passada a casa amb remuntada inclosa, ha passat a la segona ronda prèvia de la Conference League (global 2-4). Ha estat a Montenegro vencent l’FK Mornar Bar per 1-2, conjunt que s’ha avançat a la primera meitat, però al qual, amb un exercici de maduresa, els escaldencs han acabat superant amb dos penals als darrers minuts del xoc.
Val a dir que els locals han sortit a totes des de l’inici i, al minut 20 Jovan Dasic, assistit per Darko Zorić, ha obert la llauna per igualar l’eliminatòria. Durant la primera meitat, els de Xavi Andrés només han vist porta en una ocasió. En un inici, la dinàmica no ha canviat a la tornada de vestidors, i els montenegrins, amb més possessió, han anat veient porteria contrària.
Els andorrans, però, han fet un pas endavant i, també gaudint d’oportunitats, han aguantat el marcador fins a les acaballes. Llavors, dos penals transformats per David Valero (al 90′ i al 90+3′) han fet l’1-2 definitiu. Ara, l’Atlètic s’enfrontaran al Vaduz de Liechtenstein −juga la Superlliga suïssa−, sent la primera vegada que es vegin les cares. L’anada serà la setmana vinent al Rheinpark Stadion i la tornada, la següent a l’Estadi Nacional.