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  • La jornada de portes obertes del Barça femení a l'Estadi Comunal d'aquest diumenge. | Comú d'Andorra la Vella
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Futbol - Pretemporada

Prop de 600 assistents gaudeixen aquest diumenge de l’entrenament del Barça femení a l’Estadi Comunal Joan Samarra

Els assistents han pogut veure com les futbolistes s'exercitaven per preparar la temporada i els han pogut demanar autògrafs i fotografies

Prop de 600 persones han pogut gaudir aquest diumenge de l’entrenament a portes obertes que el primer equip femení de l’FC Barcelona ha realitzat a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Els assistents han pogut veure com les futbolistes s’exercitaven per preparar la temporada 2026/27 i també han demanat autògrafs i fotografies a les protagonistes.

Cal recordar que el primer equip de futbol femení blaugrana va arribar a Andorra la Vella el 6 d’agost i s’hi estarà fins al dia 10 per tal de preparar la temporada. Durant cinc dies, la plantilla es concentra a la capital, amb l’Estadi Comunal com a centre neuràlgic, per completar unes jornades de preparació física, tàctica i de grup abans de l’inici de la competició oficial.

Jornada de portes obertes per viure l’entrenament del Barça femení des de les 11.00 hores fins que finalitzi

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