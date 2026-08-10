Dos residents andorrans que es troben a Colòmbia, en bon estat després del fort terratrèmol que ha sacsejat el país

Dos residents andorrans que es troben a Colòmbia es troben en bon estat després del fort terratrèmol que ha sacsejat aquest dilluns l’oest del país, tal com han apuntat diversos mitjans del país. El sisme s’ha registrat aquest dilluns al matí a l’oest de Colòmbia, amb l’epicentre situat a prop de San José del Palmar, al departament del Chocó, tot i que les estimacions sobre la magnitud difereixen entre organismes: mentre que el Servei Geològic Colombià l’ha situat en 6,6, el Servei Geològic dels Estats Units (USGS) l’ha elevat fins a 7,4.
El balanç de víctimes, però, ha anat augmentant amb el pas de les hores. Les informacions més recents situen en almenys 82 les persones mortes, amb el departament de Risaralda com un dels punts més castigats, mentre que s’han notificat víctimes i ferits a Quibdó, capital del Chocó, alhora que continuen les tasques d’emergència i rescat. A més, a Cali s’ha informat de l’esfondrament d’una trentena d’edificis, mentre que a Manizales ha caigut una de les torres d’una catedral. El terratrèmol també ha provocat afectacions en infraestructures aeroportuàries i diversos aeroports han estat tancats temporalment per efectuar les inspeccions corresponents.