Jocs dels Petits Estats

ÚLTIMA HORA: segueix aquí els resultats andorrans en totes les disciplines de la jornada

Resultats el viu de totes les delegacions tricolor que prenen part durant la primera jornada esportiva d'aquests Jocs dels Petits Estats

Bàsquet 3×3 masculí – 19.00 h.

Després de sumar dues victòries i una derrota fins al moment, el combinat masculí del bàsquet 3×3 ha clos la jornada amb una altra victòria davant Xipre (15-13). Així, demà (13.00 hores) disputarà la semifinal davant Malta a la recerca d’un lloc a la final contra la mateixa Xipre (18.30 hores).

Tennis dobles – 18.40 h.

La parella masculina formada per Damien Gelabert i Pablo Carrascosa s’ha vist superada per la dupla xipriota de Nicholas Campbell i Andreas Timini per 0 a 2 (6-7 i 4-6), quedant així eliminats.

Tir al plat – 18.35 h.

En tir al plat, Esteve Ruiz Garcia ha estat 11è amb un total de 67 punts, mentre que Esteve Ruiz Alonso ha estat 14è amb 60. En categoria femenina, Marta Peleija ha estat sisena amb 45 punts.

Vòlei platja masculí – 17.40 h.

La parella masculina del vòlei platja, amb Xavier Folguera i Abel Bernal, ha guanyat a la dupla islandesa formada per Benedikt Baldur Tryggvason i Hermann Hlynsson per 2 a 1 (21-19 / 18-21 / 15-11).

Tennis – 17.30 h.

Laura Pichel ha perdut en primera ronda contra la representant d’Islàndia, Emilia Eyva, per 2 a 0 (7-5 i 6-1), i ha quedat eliminada.

Vòlei femení – 17.20 h.

El conjunt femení de vòlei ha perdut l’únic partit que disputarà avui. Ha estat contra Xipre per 0 a 3 (16-25 / 11-25 / 16-25). La tricolor més destacada, María López amb nou punts. Demà jugaran contra Mònaco (16.00 hores), el dijous contra San Marino (16.00 hores) i el divendres contra Luxemburg (13.00 hores) per tancar la fase de grups.

Bàsquet 3×3 – 16.50 h.

Després de perdre al matí per partida doble, la selecció femenina s’ha enfrontat aquesta tarda a Malta i Xipre, contra qui també ha vist la derrota (15-11 i 9-19) per quedar última de grup i sense accés a la següent ronda. Per contra, el combinat masculí, que al matí ha vençut un partit i ha perdut l’altre, aquesta tarda ha tornat a guanyar a Malta per 20 a 18. El darrer partit, de nou contra Xipre, el jugaran a les 18.30 hores.

Jornada matinal:

Tennis taula – 13.40 h.

L’equip andorrà del tennis taula, format per Emil i Obed Asensio i Oriol Martínez, ha clos la seva participació amb tres derrotes a la fase de grups: Malta (3-0), Mònaco (0-3) i Xipre (3-2). Així, s’han quedat sense accedir a les semifinals i sense opcions de medalla. El matx per l’or serà a les 17.30 hores.

Vòlei platja – 12.00 h.

La dupla femenina andorrana, Andrea Da Silva i Zeynep Ozenay, ha perdut contra Mònaco per 0 a 2 (14-21 i 15-21). Demà s’enfrontaran a Islàndia (10.00 hores), el dijous contra Liechtenstein (11.00 hores), el divendres contra Xipre (16.00 hores) i el dissabte contra Luxemburg (10.00 hores).

Bàsquet 3×3 – 11.20 h.

El conjunt masculí s’ha imposat a Malta per un ajustat 19 a 18. Des d’un inici ha manat al marcador, però quan la diferència era de set punts (15-8), els maltesos han començat a retallar distàncies fins al 19 a 13. A partir de llavors, els punts tricolors no s’han mogut i només han encistellat els rivals per cloure amb el 19 a 18. En el pròxim matx, però, han caigut contra Xipre per 14 a 21. El següent encontre, a les 16.30 hores de nou contra Malta i a les 18.30 hores repetint contra Xipre.

La selecció femenina, per contra, ha perdut 16 a 21 contra Mònaco. En un inici, el partit se’ls ha posat molt en contra a les pirenaiques (4-13), però de mica en mica han anat igualant forces fins a l’11 a 16. En aquest punt, les monegasques, encapçalades per Lala Wane i Kimsy Demontoux, amb vuit i set punts respectivament, no han deixat possibilitats a les locals i han tancat el 16 a 21. En el segon duel han perdut contra Luxemburg per 21 a 7, amb una destacada Mikayla Ferenz amb 13 punts.

Vòlei – 09.35 h.

El Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp ha acollit a les 09.00 hores el primer matx de la fase de grups del vòlei pista masculí, amb derrota andorrana davant Xipre per 3 a 0 (25-17 / 25-13 / 25-14). El més destacat del duel ha estat el xipriota Alexandro Hererra, amb 18 punts, seguit pel seu compatriota Christos Prodromou, amb 12. El millor tricolor, Christian Salvador amb set punts. El pròxim duel dels d’Adrián Garrido serà a les 20.00 hores contra Islàndia. L’únic matx de la jornada del combinat femení serà a les 16.00 hores davant Xipre.