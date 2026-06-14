L’absoluta femenina d’Andorra torna a Kosovo per disputar el Campionat Europeu de bàsquet dels Petits Estats

La selecció absoluta femenina de bàsquet d’Andorra participarà aquest mes de juny al Campionat d’Europa Femení de la FIBA per a Països Petits, que se celebrarà del 23 al 28 de juny a Peja (Kosovo). L’equip entrenat per Jose Rodríguez formarà part d’una competició que reunirà sis seleccions: Albània, Andorra, Armènia, Geòrgia, Kosovo i Malta.
Es tracta de la dinovena edició d’un torneig biennal reservat a les federacions nacionals més petites d’Europa. Per a Rodríguez, que afronta la seva tercera participació al capdavant de l’absoluta femenina, la cita continua generant la mateixa il·lusió que el primer dia. “Cada any ho faig com si fos el meu primer any”, assegura, tot afegint que està “super content i super emocionat” de tornar a competir a Kosovo, escenari on ja va participar fa dos anys.
L’equip arriba a la competició enmig d’un procés de relleu generacional. Segons explica el seleccionador, dues o tres de les jugadores més veteranes han deixat la selecció, fet que ha rejovenit el grup. La mitjana d’edat ronda els 24 anys, amb jugadores que van dels 18 als 30 anys. Precisament, la jugadora més veterana disputarà el seu últim campionat abans de retirar-se també de la selecció.
La convocatòria reuneix jugadores que competeixen tant al país com a l’exterior. Algunes formen part de les categories de bàsquet al Principat, mentre que d’altres juguen en equips de Catalunya o estudien fora del país. Rodríguez destaca que el criteri és clar: “Convoco totes les andorranes que estiguin jugant i tinguin fitxa federada”. En aquest sentit, remarca que moltes continuen vinculades al bàsquet malgrat haver marxat per estudis o feina.
«Convoco totes les andorranes que estiguin jugant i tinguin fitxa federada» – Jose Rodríguez
Aquesta dispersió geogràfica dificulta notablement la preparació de l’equip. El tècnic admet que els entrenaments es concentren pràcticament durant les setmanes prèvies al campionat i que encara no ha pogut treballar amb el grup complet. “La preparació és difícil perquè no estan totes, alguna treballa i altres venen de fora”, explica. Els entrenaments van començar fa tres setmanes, amb sessions entre setmana per a les jugadores residents al país i treball intensiu els caps de setmana per aprofitar l’arribada de les que competeixen fora.
Per sumar minuts de joc conjunt, la selecció ha disputat aquest diumenge un partit amistós davant el Mollerussa, una novetat dins de la preparació. El duel es va resoldre amb victòria andorrana per un ajustat 48 a 49. “És la primera vegada que faig un partit amistós”, assenyala Rodríguez, satisfet de poder incorporar aquesta experiència abans de l’Europeu.
Pel que fa a les expectatives esportives, el seleccionador és conscient de la dificultat del repte. Recorda que en l’última participació, també a Kosovo, Andorra va acabar penúltima en un torneig amb vuit equips. Segons la seva valoració, la diferència amb altres seleccions continua sent important. “Estem molt lluny”, reconeix.
Rodríguez explica que diversos dels països participants compten amb jugadores semiprofessionals o professionals i, fins i tot, amb esportistes nacionalitzades que competeixen a un alt nivell. En canvi, la realitat andorrana és molt diferent. “Les noies juguen a bàsquet perquè els agrada el bàsquet”, afirma. Tot i competir principalment a Primera Catalana, Segona Catalana o Copa Catalunya, considera que el grup té el nivell necessari per representar Andorra en aquesta competició internacional.
Amb una preparació condicionada per la disponibilitat de les jugadores, però amb la il·lusió intacta, la selecció femenina afronta una nova participació europea amb l’objectiu de continuar acumulant experiència davant algunes de les millors seleccions dels petits estats del continent.