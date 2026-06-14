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  • Els dispositius d'emergència al lloc dels fets. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Afectacions al trànsit

Un accident entre un turisme i una motocicleta provoca retencions a la N-145 en direcció al Principat

Diverses dotacions de Bombers, Mossos, ambulàncies i un helicòpter del SEM es mobilitzen mentre continuen les tasques d’assistència

Un accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d’emergències aquest diumenge a la tarda a la carretera N-145, a la sortida de la Seu d’Urgell en direcció Andorra, just abans del túnel que dona accés a la via cap al Principat.

Segons les primeres informacions, el sinistre s’ha produït al voltant de les 19.15 hores. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, diversos efectius dels Mossos d’Esquadra i una ambulància terrestre. També s’ha activat un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per donar suport a l’operatiu.

A hores d’ara, els equips d’emergència continuen treballant a la zona tant en les tasques d’assistència com en la recopilació d’informació per determinar les circumstàncies de l’accident.

L’incident està provocant importants afectacions al trànsit a la N-145, amb fortes retencions tant en sentit entrada com sortida del Principat. La presència dels serveis d’emergència i els treballs de neteja de la calçada dificulten la circulació en aquest punt de la carretera fronterera.

Per ara no han transcendit dades oficials sobre l’estat de les persones implicades ni sobre les causes que haurien provocat la col·lisió.

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