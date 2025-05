Jocs dels Petits Estats - Natació

Kevin Teixeira es proclama campió als 800 metres lliures i dona la primera medalla tricolor en natació

El reputat nedador, ambiciós per continuar guanyant més medalles en els dies restants, ha assolit una gran marca amb 8 minuts i 22 segons

La primera medalla en natació s’ha fet esperar de valent en aquest primer dia dels Jocs, tot i haver pogut arribar abans amb un bronze que Alexandra Mejía ha tingut molt a prop. Tanmateix, no ha sigut fins al torn següent amb el seu company masculí de categoria als 800 lliures quan ha tocat la medalla, ja que Kevin Teixeira ha liderat una cursa molt disputada per endur-se l’or. Tot ha succeït entre uns cants d’ànim a la piscina del Centre Esportiu Serradells, especialment sonors sobretot quan l’andorrà ha saltat a l’aigua, i vist que no ha abaixat de la primera posició en bona part de la cursa per registrar finalment 8 minuts i 22 segons.

La medalla d’or en natació ja té el seu nom, tot i restar-li encara tres proves més els dies vinents i on el campió somia a obtenir més metalls: “Encara em resten tres competicions més i penso que aquesta no serà l’única medalla que li donaré a aquest gran públic i país”, ha afegit Teixeira poc després d’assolir un èxit que ha fet endolcir una tarda a la piscina olímpica que havia començat malament, tot i tenir set opcions de medalla en un inici. L’andorrà ha comentat posteriorment que “no havia viscut ni palpat mai un ambient així”, el qual, com s’ha dit, no ha parat de corejar el seu nom en tot moment i que l’ha deixat “amb la pell de gallina”.

El banyista del Principat, Kevin Teixeira, pujat al podi després de rebre en mans del cap de Govern, Xavier Espot, la medalla d’or que l’acredita campió als 800 lliures. | El Periòdic / P.M

Minuts abans, però, ha estat Alexandra Mejía qui ha entrat en competició buscant la primera medalla de la tarda en uns 800 lliures que se li han escapat a poc més de 20 segons. Una prova llarga i exigent, queda clar, de pura resistència i en la que Mejía acabaria en una respectable quarta posició amb una marca de 9 minuts i 28 segons, tenint al davant a la luxemburguesa Lou Jominet, qui l’ha acabat superant per aquests escassos 20 segons (9 minuts i sis segons) deixant així a la del Principat sense el bronze. En el cas de Teixeira, l’ha precedit el monegasc Esteban Faure amb tan sols dos segons més (8:24).

Ara bé, la primera gran notícia per l país arribava aquest matí durant la fase classificatòria de natació amb el nou rècord personal de Nàdia Tudó als 50 metres braça, qui ha registrat a la prova 33 segons exactes i que la van fer nedar a la tarda, tot i no rebre la mateixa fortuna a la fase final. La guanyadora dels classificatorisva ser la islandesa Birgitta Ingólfsdóttir amb un crono de 32,57 segons en aquesta prova.

Altres resultats del dia

100 metres lliures

La primera prova de medalla ha sigut per als competidors i competidores als 100 metres lliures. La categoria femenina ha arrancat amb l’eliminació de Clara Galindo, qui ha finalitzat la prova en penúltima posició. Ha precedit la categoria masculina la participació de Bernat i Tomàs Lomero, qui han patit la mateixa sort que la seva compatriota i han acabat en setè i vuitè lloc quedant ambdós per sobre dels 53 segons i, per tant, sense medalla. Els 100 metres lliuren no han donat cap alegria al Principat. El vencedor masculí ha estat el luxemburguès Ralph Daleiden amb 49,04 segons i en la femenina la xipriota Kalia Antoniou amb 54,70 segons.

200 metres papallona

La segona prova del dia han sigut els 200 metres papallona i Biel Cuen ha intentat deixar una medalla a casa, ja que no hi ha representació femenina. Una prova amb vuit participants que, malauradament, el nedador andorrà ha acabat la cursa en últim lloc amb 2 minuts i 12 segons, tot i la seva gran actuació als classificatoris matinals. Val a dir que la categoria l’ha vençut el també luxemburguès Florian Frippiat amb una marca de 2 minuts i 3 segons.

200 metres esquena

En la categoria femenina i amb la destacada participació de la nedadora del Principat, Isabel Montoro, qui competeix en uns exigents 200 metres esquena amb opció a medalla. No ha pogut ser, tampoc en aquesta categoria, doncs Montoro ha finalitzat en darrer lloc concloent la prova des del darrer carril amb 2 minuts i 39,07 segons. La vencedora ha estat l’islandesa Ylfa Lind Kristmannsdóttir amb 2 minuts i 17 segons.

La nedadora andorrana, Isabel Montoro, sortint del darrer carril per a competir als 200 metres esquena a la piscina del Serradells. | El Periòdic / P.M.

Torn per a Aleix Ferriz i Max Suàrez en l’apartat masculí. Cap dels dos ha assolit la marca dels tres primers, però Ferriz ha sostret una cinquena posició amb 2 minuts i 11,46 segons que de moment, és el resultat andorrà més important. Per la seva banda, Suàrez ha finalitzat en última posició amb 2 minuts i 20 segons, molt lluny de cap opció de medalla. El guanyador de la prova masculina ha estat un altre islandès, Léo Rafnsson amb uns brillants 2 minuts i 2 segons.

Aleix Ferriz en sortir de la piscina després d’haver representant al Principat a la prova dels 200 metres esquena juntament amb Max Suárez, classificant-se a la final com a primer. | El Periòdic / P.M.

Relleu 4×100 lliures

La categoria femenina no ha tingut representació del Principat, però sí la masculina, participant vuit països. Andorra ha culminat la prova de relleus amb una cinquena plaça que l’ha deixat sense la última i possible medalla de natació d’aquest dimarts, amb una marca de 3 minuts i 30,80 segons. La primera plaça de relleu masculina l’ha obtingut Luxemburg amb 3 minuts i 24 segons, seguida d’Islàndia (3:25) i San Marino (3:27). La gran alegria, i única medalla en aquest primer dia de competició, l’ha atorgat Kevin Teixeira i ha estat d’or.

En el primer carril i preparat per endinsar-se a la piscina, Aritz Moreno en la prova de 800 metres lliures durant els classificatoris matinals. | El Periòdic / P.M.