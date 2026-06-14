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  • Mònica Doria no ha pogut classificar-se per a la final de caiac de la Copa del Món d’Augsburg. | FACC
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Caiac cross

Doria queda eliminada als heats del caiac cross i tanca la Copa del Món d’Augsburg amb bones sensacions

L’andorrana supera la fase classificatòria i marxa d’Alemanya amb bones sensacions abans dels Mundials d’Oklahoma del juliol

Mònica Doria ha posat punt final aquest diumenge a la seva participació a la Copa del Món d’Augsburg després de quedar eliminada als heats del caiac cross. La palista andorrana havia aconseguit superar la fase classificatòria disputada durant el matí gràcies a un registre de 74,74 segons, un resultat que li va permetre accedir a les eliminatòries directes.

En la següent ronda, Doria ha competit contra les franceses Camille Prigent i Angèle Hug, així com contra la txeca Tereza Michalova. Tot i completar la mànega, l’andorrana no ha pogut finalitzar entre les dues primeres classificades, posicions que donaven accés a la següent fase de la competició, i ha quedat eliminada.

La palista continua mostrant competitivitat en canoa i confirma la seva progressió davant les millors especialistes mundials

Malgrat aquest resultat, la cita alemanya deixa un balanç positiu per a la representant andorrana, especialment en la disciplina de canoa. Al llarg del cap de setmana, Doria ha tornat a demostrar que pot competir de tu a tu amb les principals especialistes del panorama internacional.

La Copa del Món d’Augsburg representa així un nou pas en la preparació de la palista andorrana de cara al gran objectiu de la temporada, els Campionats del Món que es disputaran a Oklahoma entre el 20 i el 25 de juliol.

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