Jocs dels Petits Estats - Atletisme

Els 3.000 obstacles tanquen en medaller andorrà: or de Nahuel Carabaña i bronze de Jeanne Cros

L'atleta s’imposa amb autoritat a l’Estadi Comunal i dedica l’or al públic andorrà abans d’afrontar les proves de 5.000 i 10.000 metres

Nahuel Carabaña amplia el palmarès d’Andorra amb una medalla d’or en els 3.000 metres obstacles, gràcies a una estratègia calculada que li ha permès imposar-se en l’última volta amb un temps de 09’09.50. Jeanne Cros també ha contribuït al medaller nacional en la mateixa disciplina. El podi masculí l’han completat els germans luxemburguesos Gil (09’13.15) i Charel Weicherding (09’19.82), mentre que l’andorrà Francesc Carmona ha finalitzat en sisena posició amb un temps de 09’50.66. “Ja m’ho esperava que la cursa es decidís al final”, ha declarat Carabaña, que ha refusat col·laborar en tàndem amb un dels rivals per conservar energies de cara a les proves dels 5.000 i 10.000 metres.

L’atleta no ha amagat l’emoció d’aquesta victòria, que per ell té un valor especial pel fet de competir a casa. “És molt, molt especial. Mai havia vist el Comunal tan ple. Ha estat increïble”, ha afirmat visiblement emocionat. L’ambient a les graderies ha estat un factor determinant: “Veure tanta gent animant, fins i tot saludant durant la cursa, t’empeny a donar una mica més. No és que m’agradi celebrar abans d’hora, però aquí és diferent. Volia agrair al públic que vingués i que gaudís”.

Amb aquest or, Carabaña enforteix el seu estat de forma i la confiança de cara a les dues proves que encara li queden: els 5.000 metres el dijous i els 10.000 el dissabte. “Ara toca descansar bé, recuperar, fer una mica el Tutankamon —ha dit en to distès— i després pensar en dijous. És dia a dia”, ha completat.

En categoria femenina, Jeanne Cros ha estat tercera amb un crono d’11’37.92, i Xènia Mourelo sisena amb un 12’29.95. En aquest cas, la vencedora ha estat la xipriota Chrystalla Hadjipolydorou, qui ha finalitzat en primer lloc (11’17.04) i la luxemburguesa Liz Weiler segona (11’22.62).

Jeanne Cros durant la seva cursa. | El Periòdic / M.A.

400 metres

En els 400 metres femenins, les dues representants andorranes han assolit el pas a la final que es disputarà el dijous a les 20.20 hores. Fiorella Chiappe ha quedat segona de la seva sèrie amb un temps de 56.36, mentre que Aroa Carballo ha estat quarta en la seva amb un 57.74, situant-se així entre els quatre millors cronos de la prova, a banda de les dues primeres posicions de les xipriotes Kalliopi Kountouri (54.82) i Thekla Alexandrou (54.86). El mateix ha fet Pau Blasi, el representant masculí, assolint un temps de 48.32 per ser segon en la seva sèrie.

100 metres

En els 100 metres, ni Guillem Arderiu ni Dylan Ben-Ahmed han accedit a la final, programada per a avui a les 21.00 hores. El primer ha estat cinquè de la seva sèrie amb un crono d’11.20, mentre que el segon ha estat quart en la seva, amb un 11.25.

Longitud

En longitud, Noa Godoy ha quedat setena amb un salt de 5,11 metres. La vencedora de la prova ha estat la islandesa Birna Kristjansdottir (6,36 m), acompanyada al podi per la seva compatriota Ísold Sævarsdóttir (5,95 m) i la monegasca Christel el Saneh (5,74 m).

Alçada

En salt d’alçada masculí, Luke Aaen ha finalitzat cinquè (1,90 m). La primera plaça ha estat pel luxemburguès Charel Gaspar (2,08 m), amb el liechtensteinès Joel Riesen (2,08 m) i el xipriota Loizos Chrysostomou (2,06 m).