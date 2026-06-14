Espot vincula l’entrada d’Andorra a l’Fons Monetari Internacional amb el camí cap a l’Acord amb la Unió Europea

La visita de la directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha servit aquest cap de setmana per escenificar un nou pas en l’obertura internacional d’Andorra. En el marc d’un acte institucional celebrat a Govern, el cap de l’Executiu, Xavier Espot, va admetre que l’adhesió al FMI forma part del procés que ha de culminar amb l’aprovació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea.
La presència de Georgieva al Principat ha tingut un caràcter excepcional. Tal com va remarcar Espot, és «la primera vegada que un director gerent de l’FMI visita el nostre país», una oportunitat que permet al màxim responsable de l’organisme «conèixer in situ la realitat d’Andorra».
Durant la seva intervenció, el cap de Govern va recordar que el 16 d’octubre del 2020 Andorra es va convertir en el membre número 190 de l’organització internacional. Un procés que, segons va explicar, va requerir «un treball i una anàlisi exhaustius» i que es va culminar amb rapidesa «en un moment especialment complex».
Espot va defensar que la relació establerta amb el Fons Monetari Internacional ha reforçat les perspectives del país. «La relació que hem anat construint amb l’FMI ens permet afrontar el futur amb més solidesa i més confiança», va afirmar, tot insistint en la voluntat d’avançar cap a una economia «més oberta, més competitiva, però també més sostenible i inclusiva».
Per la seva banda, Georgieva va aprofitar la visita per exposar les conclusions de l’organisme sobre l’economia andorrana després dels primers anys de relació institucional.
La directora gerent va destacar, en primer lloc, «unes institucions sòlides» i una capacitat ràpida d’aprofitar els avantatges de formar part del Fons. També va posar en relleu el compromís del país per reforçar les dades i les estadístiques que sustenten la presa de decisions, un àmbit en què l’FMI ofereix suport tècnic als seus membres.
Com a tercer element, va assenyalar que Andorra no només està centrada en els resultats immediats, sinó també en els reptes de futur, com ara el canvi climàtic o l’envelliment de la població. Segons Georgieva, el treball conjunt ha de permetre identificar reformes sostenibles per afrontar aquests desafiaments.
La responsable de l’FMI també va vincular el futur econòmic del Principat amb la seva relació amb Europa. Segons va afirmar, «l’estreta relació amb Europa ha estat una font de fortalesa per a Andorra» i un element clau per a l’estabilitat i el creixement.
En aquest sentit, va defensar que l’Acord d’associació amb la Unió Europea representa «una oportunitat per aprofundir i ampliar l’accés al mercat europeu». Georgieva va remarcar igualment la importància del mercat únic europeu i va assegurar que Andorra podrà beneficiar-se d’una Unió Europea que treballa per completar i reforçar aquest espai econòmic. «Quan Andorra signi un Acord d’associació, ho farà amb una Unió Europea que serà un soci encara millor per al seu futur», va afirmar.
Mentre el Govern continua defensant els beneficis de l’Acord, el procés europeu segueix sense un calendari definit. L’últim moviment conegut es va produir dimecres, quan la qüestió figurava a l’ordre del dia del Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea (Coreper).
Segons la documentació de la reunió, el punt relatiu a l’Acord d’associació amb Andorra i San Marino estava previst per a la possible adopció de les decisions sobre la signatura i la conclusió de l’Acord, així com per sol·licitar el consentiment del Parlament Europeu. Finalment, però, el tractament de la qüestió va quedar posposat i continua pendent de noves passes en el calendari comunitari.