Jocs dels Petits Estats - Karate

Maria Ubiergo s’endú la primera medalla andorrana i Paula González el primer or, totes dues en karate

La primera, en kata, es penja el bronze després de caure a les 'semis' davant Jessica Vella; la segona, en kumite -50 kg, en imposar-se a Irene Kontou

La primera medalla andorrana no ha tardat a arribar. Ha estat per a Maria Ubiergo, qui s’ha endut el bronze en kata femenina, al karate. Durant la fase de grups s’ha imposat a la islandesa Una Borg Gardarsdottir (35.9 a 35.5). Posteriorment, ha caigut per un ajustat davant 37.8 a 36.1 davant la montenegrina Mila Mraković, per a després a vèncer a la xipriota Nayia Karayiannidou (36.6 a 34.8) i assegurar-se el pas a les semifinals. En aquesta ronda ha perdut contra la maltesa Jessica Vella (36.8 a 38.4), però com la medalla ja estava assegurada, s’ha penjat el bronze. La lluita per l’or serà entre Vella i Mraković a les 13.16 hores.

“És un honor per a mi, són els meus primers Jocs i estic molt contenta del treball”, ha destacat Ubiergo, mostrant-se molt agraïda amb els tècnics i amb tota la gent “que tinc al darrere”. “Crec que he fet molt bona feina, porto dos anys i mig amb aquesta i crec que ho hem aconseguit”, ha conclòs.

En kumite femení, Paula González (-50 kg) s’ha endut l’or després de vèncer l’únic combat de la categoria davant la xipriota Irene Kontou, qui ha acabat desqualificada. Així, ha signat la primera posició de la delegació andorrana a la cita. D’altra banda, a la fase prèvia en -55 quilograms, Lola Vega ha perdut dos matxs, n’ha empatat un i n’ha vençut un altre, resultats que no li han servit per lluitar per l’or que s’ha penjat la luxemburguesa Jennifer Warling després de vèncer a la montenegrina Helena Backović.

Paula González durant la cita. | FAndKarate