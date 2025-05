Jocs dels Petits Estats - Judo

Marc Reig estrena el seu palmarès als Jocs dels Petits Estats amb un bronze carregat de constància i emoció

Lia Povedano suma també una nova medalla de bronze per a Andorra amb una actuació sòlida i decisiva en la categoria de -70 kg

El tercer i el quart metall andorrà ja han arribat. Un l’ha signat Marc Reig en categoria -73 quilograms de judo, penjant-se el bronze després d’imposar-se al monegasc Louis Lallau (0-21) en la final de consolidació. Abans, ha vençut als quarts de final al luxemburguès Joffrey Brisoux (0-10) per accedir a la semifinal, en què ha caigut davant el xipriota Kyprianos Andreou (20-0), qui s’ha endut posteriorment l’or enfront del montenegrí Jusuf Nurkovic (1-0). Per la seva part, Lia Povedano també s’ha penjat el bronze en -70 quilograms després d’imposar-se a la luxemburguesa Chloe Schillings (1-0).

Lia Povedano, al podi amb el seu bronze. | El Periòdic/I.R.

“És una medalla molt especial”, ha explicat Reig, visiblement emocionat. “Estic a casa, envoltat de la meva gent: família, amics, coneguts… fins i tot persones que no conec, però que m’animen. Ha estat increïble”. Aquesta ha estat la seva quarta participació als JPEE, però la primera vegada que ha pujat al podi.

Per a Reig, la medalla és molt més que un resultat esportiu. “La victòria no es fa el dia de la competició. La victòria són tots els anys d’entrenament que portes darrere: tota la constància, l’esforç, la dedicació i la motivació”, ha afirmat. En aquest sentit, el judoka considera el seu èxit com una recompensa a un llarg procés de treball silenciós i compromès. “És la victòria d’haver fet judo des dels vuit anys, de no haver parat mai, d’haver seguit sempre, entrenant dia rere dia. La competició només és una meta més en aquest camí”.

Tanmateix, no tot són triomfs. L’esportista subratlla que les derrotes han tingut un paper fonamental en la seva evolució personal i esportiva. “Crec que és millor perdre molt que guanyar molt. Perquè si guanyes massa, potser fins i tot acabes perdent la motivació per continuar. En canvi, quan perds, això et fa aixecar-te, tornar a entrenar amb més ganes”. Aquesta mentalitat ha estat clau per mantenir-se en l’alt rendiment durant tants anys.

Reig també reflexiona sobre el paper del talent en l’esport: “Hi ha qui té talent i entrena molt – aquests són els campions olímpics. N’hi ha que tenen talent però no entrenen, i acaben rendint-se. I després hi ha gent com jo, que potser no som tan talentosos, però ens entrenem tota la vida i no ens rendim mai”.