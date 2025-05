Jocs dels Petits Estats - Atletisme

Pol Moya i Jessica Martin sumen el tercer i quart or tricolor de la jornada en els 800 metres i els 10 quilòmetres

Els relleus mixtes 4x100 completen la jornada amb un bronze per a l’equip andorrà, format per Blasi, Chiappe, Vilella i Viñals

Pol Moya ha estat l’encarregat de sumar la cinquena medalla andorrana de la jornada, i la tercera d’or, a la prova dels 800 metres. Amb un temps d’1’47.85, el tricolor ha estat acompanyat al podi pel maltès Jared Micallef (1’48.21) i el luxemburguès Mathis Espagnet (1’50.58). En la mateixa disciplina femenina, Cristina Martins ha estat setena amb un temps de 2’18.70.

“Aquesta medalla és, de ben segur, la més especial”, ha declarat Moya, visiblement emocionat després de creuar la línia de meta. “Feia molts mesos que pensava en aquest moment. Volia guanyar a casa i escoltar l’himne. Potser no em tornarà a passar mai més”. L’atleta ha explicat que havia preparat minuciosament la cursa i que, malgrat no sentir-se especialment explosiu a l’inici, tenia clara l’estratègia a seguir. “Volíem fer un últim 500 ràpid, però veient com bufava el vent en contra a la recta, he decidit atacar als últims 350 metres. He donat tot el que tenia”, ha relatat. L’aposta li ha sortit bé i ha sabut resistir l’embat final dels seus rivals.

En un dels moments més intensos de la competició, Moya ha sentit com el seu adversari l’intentava avançar a pocs metres del final. “Quan he vist que em volia passar he pensat: ‘No pot ser, som-hi, som-hi!’ I he aguantat. L’energia de competir aquí et dona aquell plus que et falta quan les forces flaquegen”. El corredor ha volgut compartir el mèrit amb el seu entorn i, amb to distès, ha recordat les paraules del seu entrenador, Josep Maria, que preveia fins a 16 medalles per a la delegació andorrana. “Jo sempre dic que és un flipat, però el cert és que les encerta totes. A veure si aquesta vegada també”, ha comentat entre rialles.

Així mateix, en els 10.000 metres, Jessica Martin s’ha penjat el quart or. Amb un crono de 35’08’01, s’ha imposat a la maltesa Jemima Louise Farley (35’51.69) i la xipriota Alicia Finnis (36’22.71). En aquesta cita també ha pres part Ariadna Fenés, qui ha finalitzat quarta amb una marca de 36’29.04.

Relleus mixtes

El 4×100 en relleus mixtes han acabat de completar les medalles de la jornada. El conjunt tricolor, format per Pau Blasi, Fiorella Chiappe, Eloi Vilella i Duna Viñals, s’ha endut el bronze després de marcar un temps de 3’29.19. En primer lloc ha finalitzat Xipre (3’27.02), i en segon, Malta (3’27.76).