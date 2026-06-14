La Trail 100 Andorra posa punt final a una edició amb prop de 3.800 corredors i una gran projecció internacional

La Trail 100 Andorra by UTMB ha posat aquest diumenge el punt final a una nova edició marcada per la participació internacional, l’ambient a la muntanya i la consolidació de la prova dins del calendari mundial del trail running. Durant quatre dies, Ordino s’ha convertit en un dels principals centres d’aquesta disciplina amb la participació de prop de 3.800 corredors.
L’esdeveniment ha combinat competició esportiva, activitats paral·leles i una presència constant de públic tant al nucli urbà com als diferents punts dels recorreguts de muntanya. Les activitats van començar dijous amb l’obertura de l’Expo Trail i s’han allargat fins a les darreres arribades d’aquest diumenge.
La cursa reina, l’Ultra 105K, disputada dissabte, ha tornat a centrar bona part de l’atenció esportiva. Tot i els ajustos efectuats al traçat, l’organització destaca que la prova ha mantingut l’essència d’un recorregut exigent d’alta muntanya, caracteritzat pels trams tècnics i per la necessitat de gestionar l’esforç durant moltes hores. Les condicions meteorològiques estables han permès el desenvolupament normal de la competició.
L’esdeveniment ha mobilitzat centenars de professionals, voluntaris i aficionats als recorreguts i al nucli d’Ordino
El programa també ha inclòs les distàncies Trail 80K, Trail 50K, Trail 20K i Trail 10K, que han reunit corredors procedents de nombrosos països i han ofert curses competitives en totes les categories. Segons l’organització, la presència d’atletes internacionals ha contribuït a incrementar el nivell esportiu i a mantenir l’emoció fins als darrers trams dels recorreguts.
Un dels aspectes que l’organització ha destacat especialment és la creixent afluència de públic a la muntanya. Més enllà de les zones d’arribada i sortida a Ordino, nombrosos aficionats s’han distribuït al llarg dels itineraris per seguir l’evolució de les diferents proves i donar suport als participants.
El director regional de The IRONMAN Group al sud d’Europa, Agustí P. Capdevila, ha valorat positivament l’edició d’enguany i ha destacat que la demanda per participar en la prova continua creixent. Segons ha assenyalat, els dorsals s’han exhaurit més ràpidament que en edicions anteriors, fet que considera una mostra de l’interès que genera l’esdeveniment entre els corredors.
Durant tota la setmana, la presència de corredors, acompanyants i organització ha generat activitat continuada a la parròquia d’Ordino. Segons destaca l’organització, la combinació entre esport, territori i comunitat continua sent un dels elements que defineixen la identitat de la prova i reforcen el seu impacte internacional amb arrelament local.