El MoraBanc es fa amb els serveis de James Akinjo, base que, sobre el paper, suplirà la baixa de Shannon Evans

EL PERIÒDIC ja va avançar fa poc més d’una setmana que la direcció esportiva del MoraBanc Andorra s’havia fixat en James Akinjo. Ara, tal com ha publicat el ‘Diari d’Andorra’ i ha pogut confirmar aquesta casa, la seva incorporació és una realitat per, sobre el paper, suplir la baixa de Shannon Evans. Així, es tracta d’un base amb un perfil de director del joc, tot i que també compta amb una gran capacitat anotadora. D’1,85 metres i nascut a Oakland, al novembre farà 26 anys.
Criat a North Richmond, va destacar durant la seva etapa universitària després de passar per Georgetown, Arizona i Baylor, tres dels programes més prestigiosos de la NCAA, l’associació que organitza bona part dels campionats universitaris als Estats Units. En aquest darrer periple a Baylor, a més, va ser inclòs en el tercer millor quintet All-American i al primer equip de la Big 12.
Tot i el bon nivell, no va ser escollit al Draft de l’NBA de 2022, però va continuar molt a prop de la lliga nord-americana. En aquest sentit, va passar pels equips afiliats de New York Knicks, Sacramento Kings, Milwaukee Bucks i Denver Nuggets. Va ser precisament a la G League on es va consolidar com a generador abans de fer el salt a Europa, el passat abril, per jugar a l’Ironi Nes Ziona d’Israel, on ha disputat el tram final del darrer campionat abans de quedar lliure.