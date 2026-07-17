Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Akinjo, a la dreta amb l'esfèrica, en un partit amb l’Ironi Nes Ziona. | @liortirosh.media
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc es fa amb els serveis de James Akinjo, base que, sobre el paper, suplirà la baixa de Shannon Evans

Consolidat a la G League com a generador, el passat abril va fer el salt a Europa per jugar el tram final del curs a l'Ironi Nes Ziona d'Israel

EL PERIÒDIC ja va avançar fa poc més d’una setmana que la direcció esportiva del MoraBanc Andorra s’havia fixat en James Akinjo. Ara, tal com ha publicat el ‘Diari d’Andorra’ i ha pogut confirmar aquesta casa, la seva incorporació és una realitat per, sobre el paper, suplir la baixa de Shannon Evans. Així, es tracta d’un base amb un perfil de director del joc, tot i que també compta amb una gran capacitat anotadora. D’1,85 metres i nascut a Oakland, al novembre farà 26 anys.

Criat a North Richmond, va destacar durant la seva etapa universitària després de passar per Georgetown, Arizona i Baylor, tres dels programes més prestigiosos de la NCAA, l’associació que organitza bona part dels campionats universitaris als Estats Units. En aquest darrer periple a Baylor, a més, va ser inclòs en el tercer millor quintet All-American i al primer equip de la Big 12.

Tot i el bon nivell, no va ser escollit al Draft de l’NBA de 2022, però va continuar molt a prop de la lliga nord-americana. En aquest sentit, va passar pels equips afiliats de New York Knicks, Sacramento Kings, Milwaukee Bucks i Denver Nuggets. Va ser precisament a la G League on es va consolidar com a generador abans de fer el salt a Europa, el passat abril, per jugar a l’Ironi Nes Ziona d’Israel, on ha disputat el tram final del darrer campionat abans de quedar lliure.

El MoraBanc Andorra anuncia l’arribada de Kassius Robertson, qui signa per un curs per aportar talent ofensiu

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’arribada a Andorra de l’estudiant palestí s’ajornaria fins al curs vinent malgrat els avenços en la via acadèmica
L’oposició aprofita l’Observatori per intensificar les crítiques a les polítiques d’habitatge impulsades des de Govern
Els càmpings mantenen el pols del turisme estranger, però esperen que el gruix de la temporada arribi a l’agost

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

UE Santa Coloma

- descansa -

  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

FC Ordino

2

Esperança

2

  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

Carroi

2

Inter Escaldes

1

  • 16/05/2026
  • 20:45
  • Estadi Nacional

Ranger's

2

FC Santa Coloma

0

  • 17/05/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Atlètic Escaldes

2

Penya Encarnada

0

Notícies relacionades
  • Esports
Ian Olivera s’incorpora al Getafe B i continuarà a 2a RFEF després de caure al play-off d’ascens amb el Numància
  • Esports
L’FC Andorra fa oficial el fixatge de Pau López per a les pròximes tres temporades amb opció a una quarta
  • Esports
L’Atlètic fa bo el resultat de casa i accedeix a segona ronda de Conference amb dos penals a les acaballes (1-2)
Entrevistes esportives
David Rodrigo
Secretari general de la FAF
Xavi Cardelús
Expilot de motos
Miguel Silvestre
Ciclista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu