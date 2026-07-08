El MoraBanc Andorra s’acomiada d’Stan Okoye després de tres temporades, mentre posa l’ullet en James Akinjo

Continua l’episodi de sortides al MoraBanc Andorra. Avui ha estat el torn d’Stan Okoye, amb qui el club ha arribat a un acord per finalitzar la seva relació contractual −restava un any− després de tres temporades junts. Durant aquest temps, l’aler de Carolina del Nord, però amb passaport Nigerià, ha disputat 90 duels repartits entre Lliga Endesa (85), Lliga Catalana (3) i Champions (2).
Més enllà, i tal com assenyalen des de l’entitat pirenaica, és un jugador que deixa empremta al Principat després de convertir-se en el 16è amb més partits i el 10è amb més triples anotats. «El club vol agrair a l’Stan el seu compromís i treball en aquests tres cursos junts i li desitja molta sort en el seu futur professional i personal. Gràcies per tot, Stan!», afegeixen en un comunicat.
D’altra banda, la direcció esportiva ha posat l’ullet en James Akinjo. Es tracta d’un base d’1,85 metres nascut a Oakland fa 25 anys amb un perfil de director del joc, tot i que també compta amb una gran capacitat anotadora. Per a fer un repàs, va destacar durant la seva etapa universitària després de passar per Georgetown, Arizona i Baylor, tres dels programes més prestigiosos de la NCAA. En aquest darrer periple, va ser inclòs en el tercer millor quintet All-American i al primer equip de la Big 12.
Malgrat no ser escollit al Draft de l’NBA de 2022, Akinjo va ser molt a prop de la lliga nord-americana. Així, va passar pels camps d’entrenament i els equips afil·liats de New York Knicks, Sacramento Kings, Milwaukee Bucks i Denver Nuggets. Va ser precisament a la G League on es va consolidar com a generador abans de fer el salt a Europa, el passat abril, per jugar a l’Ironi Nes Ziona d’Israel, on ha disputat el tram final del darrer campionat abans de quedar lliure.