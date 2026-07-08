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  • El MoraBanc Andorra s'acomiada d'Stan Okoye. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
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Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc Andorra s’acomiada d’Stan Okoye després de tres temporades, mentre posa l’ullet en James Akinjo

El segon, amb una llarga trajectòria la G League, va arribar a Europa el passat abril per jugar el tram final del curs a l'Ironi Nes Ziona d'Israel

Continua l’episodi de sortides al MoraBanc Andorra. Avui ha estat el torn d’Stan Okoye, amb qui el club ha arribat a un acord per finalitzar la seva relació contractual −restava un any− després de tres temporades junts. Durant aquest temps, l’aler de Carolina del Nord, però amb passaport Nigerià, ha disputat 90 duels repartits entre Lliga Endesa (85), Lliga Catalana (3) i Champions (2).

Més enllà, i tal com assenyalen des de l’entitat pirenaica, és un jugador que deixa empremta al Principat després de convertir-se en el 16è amb més partits i el 10è amb més triples anotats. «El club vol agrair a l’Stan el seu compromís i treball en aquests tres cursos junts i li desitja molta sort en el seu futur professional i personal. Gràcies per tot, Stan!», afegeixen en un comunicat.

D’altra banda, la direcció esportiva ha posat l’ullet en James Akinjo. Es tracta d’un base d’1,85 metres nascut a Oakland fa 25 anys amb un perfil de director del joc, tot i que també compta amb una gran capacitat anotadora. Per a fer un repàs, va destacar durant la seva etapa universitària després de passar per Georgetown, Arizona i Baylor, tres dels programes més prestigiosos de la NCAA. En aquest darrer periple, va ser inclòs en el tercer millor quintet All-American i al primer equip de la Big 12.

Malgrat no ser escollit al Draft de l’NBA de 2022, Akinjo va ser molt a prop de la lliga nord-americana. Així, va passar pels camps d’entrenament i els equips afil·liats de New York Knicks, Sacramento Kings, Milwaukee Bucks i Denver Nuggets. Va ser precisament a la G League on es va consolidar com a generador abans de fer el salt a Europa, el passat abril, per jugar a l’Ironi Nes Ziona d’Israel, on ha disputat el tram final del darrer campionat abans de quedar lliure.

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