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Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc Andorra anuncia l’arribada de Kassius Robertson, qui signa per un curs per aportar talent ofensiu

Es tracta d'una vella aspiració tricolor, ja que el passat gener va estar a punt de signar, però, per una qüestió econòmica, va fitxar pel Gran Canària

El MoraBanc Andorra ha anunciat aquest matí el fixatge de Kassius Robertson, escorta canadenc amb passaport jamaicà que signa per una temporada. De 32 anys i 1,90 metres d’alçada, reforçarà el joc exterior de l’equip de Žan Tabak després d’una consolidada trajectòria al bàsquet europeu.

Després d’iniciar la seva carrera professional a Alemanya i a Itàlia, Robertson va fer el salt a la Lliga Endesa, on ha defensat les samarretes d’Obradoiro, València, Joventut i, el passat curs, del Gran Canària (8,5 punts en 19 partits) després d’un breu pas pel Lokomotiv Kuban rus. La seva experiència inclou també la disputa de competicions de primer nivell com l’Eurolliga i l’EuroCup.

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Es tracta d’una vella aspiració tricolor, ja que el passat gener, quan va deixar la VTB United League, la direcció esportiva el va estar a punt de signar. Finalment, i per una qüestió econòmica, va decidir fitxar pel conjunt de l’arxipèlag canari que va acabar descendint a Primera FEB i on Francesc Solana és ara director esportiu.

«Amb el Kassius ens assegurem capacitat ofensiva de primer nivell, experiència tant a la Lliga Endesa com a Europa i un alt nivell de competitivitat», ha mencionat el GM del MoraBanc, Jordi Ardèvol, tot assenyalant que es tracta d’un jugador que «arriba amb molta fam per demostrar el seu nivell». «Fa dues temporades va completar una gran campanya, mentre que l’últim curs les coses no li van sortir com esperava, ni a nivell individual ni col·lectiu. Ens agrada incorporar jugadors amb aquest esperit de reivindicació, amb ganes de tornar a demostrar que poden competir al màxim nivell europeu», ha completat.

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