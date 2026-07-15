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  • El MoraBanc Andorra fa oficial la sortida de Shannon Evans. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
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Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc fa oficial la sortida de Shannon Evans, qui fa una setmana va ser anunciat amb el Promitheas Patras

El guineà ha escrit el seu nom la història del club tricolor, sent el setè jugador amb més assistències, l'11è en valoració i el 12è en anotació

Com va avançar aquesta casa fa una setmana, Shannon Evans ha posat punt final a la seva etapa com a jugador del MoraBanc Andorra després de dues temporades −tenia contracte fins a l’any vinent, però amb clàusula de tall−. Ho ha fet oficial el club tricolor, el qual li ha agraït «la seva professionalitat i dedicació durant aquesta etapa i li desitja molta sort i èxits, tant en la seva carrera esportiva com en l’àmbit personal». Val a dir, però, que el base nord-americà amb passaport guineà ja va ser anunciat fa una setmana pel seu nou club, el Promitheas Patras grec.

Durant aquests dos anys, Evans ha esdevingut referent de l’entitat pirenaica, «destacant pel seu talent, la seva capacitat de lideratge i el compromís». Així, en tot aquest periple ha disputat 65 partits oficials amb el MoraBanc, repartits entre la Lliga Endesa (59), Lliga Catalana (4) i Champions League (2). Més enllà, també ha escrit el seu nom la història del club, sent el setè jugador amb més assistències (303), l’11è en valoració (839) i el 12è en anotació (778).

Enguany, amb gairebé 26 minuts per partit, Evans ha estat el millor assistent de la lliga, junt amb Marcelinho Huertas, amitjanant-ne 5,5. També ha signat 13,4 punts i 1,2 recuperacions amb un 14,3 de valoració.

Lliga Catalana

El MoraBanc Andorra va conèixer ahir els rivals de la pròxima edició de la Lliga Catalana. Enquadrat al Grup 1 amb el Manresa i el Barça, jugarà la fase prèvia del 9 a l’11 de setembre. La final, en cas d’arribar-hi, la jugarà el dia 13 de setembre. Cal recordar que el club tricolor ha aixecat en dues ocasions aquest trofeu, ambdues contra els blaugrana, l’any 2018 i el 2020.

Guerrero i Evans segueixen les passes de Pons i finalitzen la seva vinculació amb el MoraBanc Andorra

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