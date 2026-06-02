El futbol andorrà es continua exportant i Ot Remolins signa amb el Vetusta, el filial de l’Oviedo de la Segona RFEF

El producte nacional dins el món del futbol es continua exportant. Ot Remolins, després de finalitzar contracte amb el Yeclano, ha signat amb el Reial Oviedo per jugar amb el seu filial, el Vetusta, segons ha avançat el periodista Ángel García del portal ‘Cazurreando’ i ha pogut confirmar EL PERIÒDIC. El tricolor, habitual de la selecció sub21 i cada vegada sumant més participacions amb l’absoluta, ha completat enguany amb el conjunt murcià el seu primer periple a Segona RFEF.
L’equip ha finalitzat a mitja taula, i amb Remolins agafant protagonisme durant el segon tram. Així, el mig centre, arribant tocat i amb diverses convocatòries nacionals, no es va fer un lloc a l’esquema inicial fins al desembre, amb l’arribada del madrileny Iván Ruiz a la banqueta. Des de llavors, gairebé tot titularitats per signar un gol i una assistència. Ara farà les maletes cap a Astúries per prendre part en un punter de la mateixa Segona RFEF. De fet, aquesta temporada el segon equip ‘carbayón’ s’ha quedat a les portes de l’ascens a Primera RFEF en caure a la final del play-off contra el Coria.
Trajectòria
Format al Principat, de ben jove va cridar l’atenció a l’exterior. Així, va recalar al filial de l’Espanyol per competir amb el cadet a Preferent i Divisió d’Honor Catalana. També ho va fer amb el juvenil B abans d’arribar a l’RC Alcobendas, on va arribar a debutar amb el primer equip a la Preferent madrilenya. El Collado Villalba es fa fixar en ell i va fer el salt a Tercera RFEF, i després d’un curs va tornar al Principat per enfilar-se amb l’FC Santa Coloma. Precisament amb el club colomenc ha disputat aquest curs la prèvia europea, contra l’FK Borac Banja Luka i el Polissya Zhytomyr, sumant una diana i una assistència, abans de recalar al Yeclano.
La llista contra Liechtenstein
La selecció absoluta afrontarà dijous (19.00 hores) el segon amistós de l’estiu, després de caure per la mínima contra l’Iraq. El que serà el darrer ball de Marc Pujol, tal com va avançar aquesta casa, es presenta amb novetats a la llista de Koldo Álvarez de Eulate. La principal és l’arribada d’Iker Álvarez, qui ja ha posat fi al curs amb el Còrdova i supleix Álex Ruiz a la llista. La resta de porters seran Marc de Castro i Josep Gomes.
En defensa, ‘Chus’ Rubio i Kiko Pomares entren al lloc d’Èric de Pablos i Christian García, i acompanyaran a Biel Borra, Marc Garcia, Joel Guillén, Max Llovera, ‘Moi’ San Nicolás i Ian Olivera. Del mig del camp baixa João Teixeira i continuen Pau Babot, Èric de las Heras, Hugo Ferreira, Ot Remolins, Marc Vales i Pujol. I en atac, entra ‘Cucu’ Fernàndez, junt amb Jordi Aláez, Guillaume López, Gerard Solà, Aron Rodrigo i Àlex Martínez.