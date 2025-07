Futbol - Cita continental

L’FC Santa Coloma planta cara al Polissya Zhytomyr però també diu adeu a la Conference League (1-4)

Després de començar perdent, un gol en pròpia dels ucraïnesos dona esperances als de Fede Bessone, que es veuen superats a la segona meitat

L’FC Santa Coloma s’ha acomiadat d’Europa després de caure a l’estadi de la FAF per 1-4 davant l’FC Polissya Zhytomyr. Era la tornada de la segona ronda de Conference League, la qual ha clos amb un 3-5 en contra dels andorrans, després que a l’anada s’imposessin per 1-2.

Els ucraïnesos han sortit amb molta intensitat i als tres minuts del xiulet inicial els ha arribat el premi, quan d’una pressió alta han robat l’esfèrica a la defensa colomenca. Oleksiy Hutsulyak només ha hagut d’orientar una pilota que s’ha endut Bohdan Mykhaylychenko qui, amb l’esquerra i des de l’interior de l’àrea, l’ha col·locat per l’escaire del primer pal. Després d’una acció sense perill, els de Fede Bessone han pogut empatar. Era el minut 15 quan Xavi Puerto, a tocar de la línia de fons, ha fet una centrada per un Armando León que s’ha alçat per sobre de Serhiy Chobotenko per rematar, amb el cap, a fora.

La possessió s’ha mantingut per als visitants, a qui els ha costat passar del mig del camp tret que fos amb passades llargues. I en una d’aquestes l’han tingut (26′). Mykhaylychenko ha rebut en profunditat, ha controlat amb l’esquena i ha assistit a Oleksandr Filippov qui, ja dins l’àrea i amb tot a favor, ha rematat malament i lluny dels tres pals. En un segon tram de meitat descafeïnat, no s’ha vist perill fins passada la mitja hora. Al 34′, el mateix Puerto s’ha fet amb un refús a la frontal i d’una volea, empalmada com ha pogut, ha xutat fora per ben poc. I al 44′, amb David López corrent a l’esquena de la defensa rival per fer una centrada per baix que Eduard Sarapiy ha tallat per enviar a córner.

Mario Mourelo, en una acció del partit. | FC Santa Coloma

A la tornada dels vestidors, novament gol matiner. D’un batibull de males decisions dins l’àrea tricolor, Tomer Yosefi ha tocat amb la punta una esfèrica que Filippov ha colat per sota les cames d’Álex Ruiz (48′). La rèplica, just després. D’una combinació entre León i López, Mario Mourelo ha rebut al vèrtex de l’àrea petita i ha fet un centre-xut que Borys Krushynskyi no ha pogut evitar marcant-se en pròpia (49′). No han passat 10 minuts que el Polissya Zhytomyr ha tornat a anotar. Oleksandr Andriyevskiy ha rebut una passada de la mort d’Oleksandr Nazarenko, amb un primer intent aturat per Ruiz, qui no ha pogut fer el mateix després que el davanter ucraïnès es fes amb el refús.

A 15 minuts pel final, d’una empassada de la defensa i d’una mala sortida del porter local, Mykola Hayduchyk només ha hagut d’empènyer la pilota al fons de la xarxa per fer pujar la quarta diana dels de Ruslan Rotan. Amb aquest marcador s’ha arribat al xiulet final, fent que l’FC Santa Coloma, com ja va fer l’Inter Club d’Escaldes fa dos dies, s’acomiadi d’Europa.