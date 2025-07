Futbol - Cita continental

L’FC Santa Coloma cau contra l’FK Borac però el resultat global li dona el bitllet per la segona ronda de Conference (0-2)

El conjunt colomenc celebra el seu 50è partit en competicions europees i ara es veurà les cares davant l'ucraïnès Polissya Zhytomyr

Amb la feina pràcticament enllestida, l’FC Santa Coloma només l’ha hagut de rematar mantenint la diferència a favor conta l’FK Borac Banja Luka. Cal recordar que a l’anada els colomencs es van imposar per 1-4, i tot perdre avui a Encamp (0-2) en el que ha suposat el seu 50è partit en competicions europees, amb un global de 3-4 s’han endut el bitllet per a la segona ronda de la Conference League.

La primera acció no s’ha fet esperar, i tres minuts després del xiulet inicial els visitants han tingut la més clara, a favor seu, de la primera meitat. L’ha signat Enver Kulašin amb un tir des de l’interior de l’àrea que ha acabat sortint massa creuat. A partir de llavors, i amb res a perdre per remuntar, han posat la directa, i les accions han estat totes seves. Això sí, cap sense veure porta.

Els de Fede Bessone també han sabut jugar les seves cartes, i al cap de 10 minuts s’han fet amb la possessió, però sense veure tampoc porteria rival. El joc dominava al mig del camp, sense arribar a concretar res de res, i al 25′ s’han capgirat les tornes amb els de Bòsnia i Hercegovina movent l’esfèrica. L’única ocasió amb cara i ulls per tancar una insípida primera meitat ha estat tricolor. Al 40′, David Virgili ha fet una paret amb Armando León i, des del vèrtex de l’àrea, ha marxat cap a l’interior per provar d’esquerres un tir que Damjan Šiškovski ha aturat sense problemes.

David Virgili en una disputa amb Sebastián Herrera. | Marvin Arquíñigo

A la represa, les oportunitats han tornat a ser pirenaiques. La més clara, al minut d’iniciar-se, quan Mario Mourelo ha rebut en profunditat d’Ot Remolins i, dins l’àrea, ha xutat a l’exterior de la xarxa. Després, s’ha tornat novament al joc sense dinamisme, el qual no s’ha trencat fins al 69′ quan, per segona groga, Hugo Ferreira ha estat expulsat. En la mateixa jugada, i del remat de falta a la frontal llançat per David Vuković, el refús l’ha recuperat Sebastián Herrera per fer pujar el primer gol de la tarda.

Els de Mladen Žižović han aprofitat la superioritat numèrica, i tot i jugar davant un fortí colomenc, han ampliat diferències. Era el minut 88 quan Karlo Perić ha recuperat una pilota dividida dins l’àrea que ha acabat colant per sota les cames del porter local per fer el definitiu 0-2. Els bosnians han posat la directa, però un gran Álex Ruiz sota pals ha evitat la diana que hagués enviat el matx a la pròrroga. Amb el passi de ronda, l’FC Santa Coloma es veurà les cares contra l’FC Polissya Zhytomyr, conjunt ucraïnès que començarà el seu periple europeu en aquesta segona ronda prèvia de Conference.