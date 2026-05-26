Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Marc Pujol, l'any 2009 enfrontant-se a Croàcia. | FAF
Pol Forcada Quevedo
Penja les botes

Marc Pujol jugarà el seu darrer partit amb la selecció en l’amistós contra Liechtenstein al Nou Estadi de la FAF

Posarà fi a un periple de 25 anys: fins a 122 matxs entre prèvies mundials, europees, Nations i amistosos per ser el tercer que més n'ha disputat

La convocatòria que Koldo Álvarez de Eulate presentarà demà per als amistosos d’aquest estiu abans de donar el tret de sortida a la Nations League serà la darrera en la qual aparegui el nom de Marc Pujol. En aquest sentit, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el mig centre jugarà el seu darrer partit amb la tricolor dijous vinent davant Liechtenstein, el qual es disputarà al Nou Estadi de la FAF encampadà (19.00 hores).

Així, posarà fi a un periple de 25 anys amb la selecció. Va debutar a Ta’ Qali, a Malta, disputant cinc minuts d’un amistós que va cloure amb derrota per 3-0 contra Albània, amb només 17 anys i sota les ordres de David Rodrigo. Des de llavors, 122 matxs a la seva esquena entre prèvies mundials, europees, Nations i amistosos per convertir-se en el tercer jugador que més n’ha disputat amb el combinat nacional, només per darrere d’Ilde Lima (137) i Márcio Vieira (128).

En tot aquest temps, Pujol ha marcat cinc gols i repartit quatre assistències −alguns duels els ha jugat de davanter i altres com a mig centre ofensiu, la seva posició natural−. També ha sigut partícip en 12 de les 14 victòries que acumula la selecció absoluta, i només en una d’elles no va ser convocat, mentre que en una altra −la primera de la història−, es va quedar a la banqueta.

Trajectòria lliguera

Ara porta set temporades a la lliga nacional després d’un pas per l’FC Andorra a Primera Catalana. Primer va ser l’Inter d’Escaldes, l’FC Santa Coloma, la UE Engordany, l’FC Ordino i ara a l’Atlètic Escaldes, en el qual porta dos cursos i mig. També va tenir un pas pel Balaguer, el Manresa, el Santboià, el Figueres, el Peña Deportiva de Santa Eulària des Riu i el Sant Andreu.

Novetats a la llista

La llista de Koldo presentarà algunes novetats, i cares noves, les quals supliran jugadors que encara han de competir amb els seus respectius equips. És el cas d’Iker Álvarez, qui clourà la Segona Divisió amb el Còrdova davant la seva afició i rebent un ja descendit Osca. També el de ‘Berto’ Rosas, qui dissabte jugarà la tornada de la final del play-off d’ascens a 1a RFEF amb el Logronyès.

Comparteix
Notícies relacionades
Alcobé admet que necessita la validació de tots els propietaris de la zona per tirar endavant el projecte del telefèric
Els ciutadans espanyols lideren novament les arribades de residents al país amb un total de 1.642 immigracions
Un home de 74 anys és trobat mort darrere la gasolinera del River després de l’activació dels serveis d’emergència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La Pujada Arinsal deixa de puntuar per al Campionat d’Espanya de Muntanya, però es manté entorn els 80 inscrits
  • Esports
Biel Puigdemasa, jugador del grup de tecnificats de la FGA, s’endú la victòria en l’Open d’Andorra
  • Esports
Manso, cremat amb els àrbitres després d’acomiadar-se d’Encamp amb una derrota: «Quan no és una cosa és l’altra»
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu