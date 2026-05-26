Marc Pujol jugarà el seu darrer partit amb la selecció en l’amistós contra Liechtenstein al Nou Estadi de la FAF

La convocatòria que Koldo Álvarez de Eulate presentarà demà per als amistosos d’aquest estiu abans de donar el tret de sortida a la Nations League serà la darrera en la qual aparegui el nom de Marc Pujol. En aquest sentit, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el mig centre jugarà el seu darrer partit amb la tricolor dijous vinent davant Liechtenstein, el qual es disputarà al Nou Estadi de la FAF encampadà (19.00 hores).
Així, posarà fi a un periple de 25 anys amb la selecció. Va debutar a Ta’ Qali, a Malta, disputant cinc minuts d’un amistós que va cloure amb derrota per 3-0 contra Albània, amb només 17 anys i sota les ordres de David Rodrigo. Des de llavors, 122 matxs a la seva esquena entre prèvies mundials, europees, Nations i amistosos per convertir-se en el tercer jugador que més n’ha disputat amb el combinat nacional, només per darrere d’Ilde Lima (137) i Márcio Vieira (128).
En tot aquest temps, Pujol ha marcat cinc gols i repartit quatre assistències −alguns duels els ha jugat de davanter i altres com a mig centre ofensiu, la seva posició natural−. També ha sigut partícip en 12 de les 14 victòries que acumula la selecció absoluta, i només en una d’elles no va ser convocat, mentre que en una altra −la primera de la història−, es va quedar a la banqueta.
Trajectòria lliguera
Ara porta set temporades a la lliga nacional després d’un pas per l’FC Andorra a Primera Catalana. Primer va ser l’Inter d’Escaldes, l’FC Santa Coloma, la UE Engordany, l’FC Ordino i ara a l’Atlètic Escaldes, en el qual porta dos cursos i mig. També va tenir un pas pel Balaguer, el Manresa, el Santboià, el Figueres, el Peña Deportiva de Santa Eulària des Riu i el Sant Andreu.
Novetats a la llista
La llista de Koldo presentarà algunes novetats, i cares noves, les quals supliran jugadors que encara han de competir amb els seus respectius equips. És el cas d’Iker Álvarez, qui clourà la Segona Divisió amb el Còrdova davant la seva afició i rebent un ja descendit Osca. També el de ‘Berto’ Rosas, qui dissabte jugarà la tornada de la final del play-off d’ascens a 1a RFEF amb el Logronyès.