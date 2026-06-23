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  • Un moment de la trobada de membres de Virtus amb els joves. | Virtus
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Valoració política

Virtus avisa que els incidents d’Encamp «no representen un cas aïllat» i reclama mesures per frenar la violència juvenil

La formació condemna les agressions registrades i defensa una anàlisi «allunyada de qualsevol instrumentalització política o emocional»

Virtus ha condemnat aquest dimarts els incidents violents registrats durant la festa del Poble d’Encamp i ha advertit que els fets «no representen un cas aïllat», sinó que formen part d’una problemàtica que, al seu entendre, s’està agreujant al país. La formació ha expressat el seu «rebuig més enèrgic» davant qualsevol tipus de violència i ha traslladat «tota la solidaritat amb les víctimes», entre les quals el conseller general Pere Marsenyach, qui també va denunciar haver estat agredit durant els incidents del cap de setmana.

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A través d’un comunicat, el partit considera que els episodis viscuts a Encamp haurien de servir per obrir una reflexió col·lectiva sobre l’augment dels actes violents registrats en els darrers anys. En aquest sentit, lamenten que els incidents «engreixen una llista cada cop més preocupant de casos violents», fet que posa de manifest una realitat que «no es pot ignorar ni banalitzar». Per aquest motiu, Virtus reclama «una reflexió responsable i decisions valentes» que permetin abordar les causes d’aquesta situació i revertir una tendència que considera preocupant.

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La formació defensa que qualsevol anàlisi sobre aquesta qüestió s’hauria de fer «allunyada de qualsevol instrumentalització política o emocional» i orientada a identificar els factors que hi ha darrere d’aquests comportaments. L’objectiu, assenyalen, hauria de ser impulsar mesures eficaces per prevenir, revertir i erradicar una problemàtica que, segons el partit, «està posant en risc la seguretat ciutadana». En aquest sentit, Virtus reivindica la seguretat i la convivència com a «pilars fonamentals de la nostra societat».

Trobada amb els joves

Les declaracions coincideixen amb una trobada mantinguda entre representants de la formació i diversos joves del país. Durant la reunió, celebrada a la Massana, s’han abordat algunes de les principals preocupacions del jovent i s’han posat sobre la taula diverses propostes formulades pels mateixos participants. Des de Virtus valoren que les aportacions realitzades «demostren la seva consciència i preocupació envers el futur d’Andorra».

La trobada també ha servit per començar a posar les bases de la futura secció jove del partit. Tres membres de l’executiva han participat en aquesta primera reunió, de la qual va sorgir la necessitat de garantir una representació àmplia dels diferents segments de la població dins dels projectes polítics. La formació preveu celebrar una nova sessió en les pròximes setmanes amb la voluntat d’implicar els joves en l’elaboració del seu programa d’acció política.

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