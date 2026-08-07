La pesca sense mort continua creixent en popularitat en una temporada que manté les xifres dels últims anys

Encara queden uns mesos per cloure la temporada de pesca. Tot i això, el ritme i l’afluència que hi ha en aquest punt de l’any són positives i fins i tot es mantenen les xifres aconseguides en edicions prèvies. «La temporada està anant en sintonia amb els últims tres anys i, evidentment, queda pesca encara durant agost, setembre, octubre, hi ha temps, però de moment, bé«, ha afirmat el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), Josep Maria Cabanes.
La pesca sense mort continua creixent en popularitat, especialment entre els més joves, un fet que el president de FACIP celebra i defineix com a «fantàstic i extraordinari», tot afegint que es tracta del «futur de la pesca». «Molt jovent, no són d’arribar a casa i que algú els cuini les truites, pesquen sense mort perquè els agrada pescar«, indica. Aquesta modalitat també es practica molt entre els més menuts al Llac del Cubil, a Encamp, on aquesta temporada prop de 300 nens entre 6 i 14 anys l’han pogut dur a terme acompanyats de professors.
«Hi ha anys que hi han passat 500 o 600 infants, l’any passat n’hi van passar uns 300, i enguany estem en uns 200 de moment, però encara falta tot el mes d’agost», apunta Cabanes. Destaca, positivament, que la pesca s’està convertint en una activitat de lleure que acompanya a moltes altres activitats turístiques de muntanya que es poden dur a terme al Principat: «S’està convertint en un tema de lleure, però també crec que molta gent ve a gaudir del país«. Tot i la creixent popularitat de la pesca sense mort, Cabanes assenyala que tampoc cal deixar enrere la pesca tradicional. «Hem potenciat també la pesca sense mort, perquè, evidentment, és el futur de la pesca, però tampoc hem de perdre de vista que s’ha de poder degustar la truita natural que tenim«, ha dit en aquest sentit.
«La pesca sense mort és el futur de la pesca, però tampoc hem de perdre de vista que s’ha de poder degustar la truita natural que tenim» – Josep Maria Cabanes
«Ja tenim una quota important de pescadors, tant d’aquí com de fora. Entre totes les modalitats de pesca al país, jo diria que grosso modo hi ha uns 4.000 pescadors«. Així ho ha declarat el president de la FACIP, tenint en compte totes les modalitats de pesca que s’ofereixen i també els pescadors estrangers que un any més es recull un bon nombre. «En l’àmbit de llicències de temporada, n’hi ha un centenar. Els que són de temporada són més aviat pescadors veïns, tant de França com d’Espanya, que venen regularment. Els que són de dia o de tres dies són aquells que venen a passar uns dies a Andorra», ha indicat. Altrament, s’han atorgat, aproximadament, més de 2.000 llicències, unes xifres similars a l’any passat, i es destaca el creixement en la demanda de les d’un i tres dies.
Pel que fa a infraccions, encara no hi ha xifres, però Cabanes atribueix moltes d’aquestes al desconeixement de les normes: «Hi ha gent que ve aquí, compra una canya i se’n va a pescar. Vull dir, no s’informa, no sap que necessita treure’s una llicència, ja sigui de temporada, d’un dia o de tres dies». Addicionalment, ha declarat que gràcies a les normatives i a la gran quantitat de peix s’ha pogut eliminar la figura del «pescador de mala fe que anava a fer un sarró de truites«.
«Avui podem dir que tot el país està farcit de truites en tots els llacs i a tots els rius» – Josep Maria Cabanes
I respecte a les quantitats de peix, el mandatari ha assegurat que es mantenen uns nivells de població piscícola òptims que respecten els rius i el medi d’aquests gràcies a dos factors. El primer de tots és la cria de truites a la piscifactoria de les Salines i l’altre és l’alliberament de truitetes a certs llacs. Tal com afirma Cabanes: «Conjuntament amb Medi Ambient fem una comissió cada any i les quantitats que estem tirant són les òptimes de cara a la pesca i de cara al creixement de la fauna piscícola».
«Al començament de la temporada, al riu es tiren 800 quilos de truita que es pot pescar, superior a 22 centímetres, i 3.000 quilos als estanys«. A més, i per afavorir una millora en la qualitat del peix, també es deixen truites inferiors a 10 centímetres, 7.000 unitats a estanys i 12.740 a rius, per permetre que creixin de manera natural i es reprodueixin, una política permet assegurar més qualitat en el peix autòcton: «Es tira aquesta truita petita, que triga uns 3-4 anys a ser truita de mida ‘pescable’, i quan creix ja és una truita pràcticament autòctona que es reprodueix i que agafa la coloració de les aigües on es troba, sigui llac o sigui riu».
Cabanes ha aprofitat per agrair tant a Medi Ambient com Govern per la reforma del tram del pont de la Comella, el qual ha permès millorar les condicions de la vida piscícola en aquella part del riu i també dotar-lo d’un accés per als pescadors. Així mateix, anima a fer propostes que continuïn millorant el medi i la qualitat de la pesca. Finalment, clou demanant prudència a tots els qui participen en les activitats durant la temporada de pesca: «Precaució sempre. Passar-s’ho bé no vol dir anar a passar un mal trago. Cal veure les previsions meteorològiques i informar-se, sobretot, que s’han fet molts esforços per part de govern, també, de posar accessos».