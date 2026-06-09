Virtus no contempla aliances per a les eleccions i defensa la «necessitat d’un canvi en la manera de governar»

Virtus continua fent passos per consolidar-se com una nova opció dins del panorama polític andorrà amb la voluntat de presentar-se a les pròximes eleccions generals. La formació, constituïda recentment com a partit polític, treballa actualment en la definició del seu programa electoral i defensa la necessitat d’impulsar un canvi en la manera de governar el país.
Pel que fa a l’estratègia electoral, el president Josep Duró ha deixat clar que la voluntat és concórrer tant a la llista nacional com a les territorials i que, de moment, no contemplen aliances. «Anem sols«, ha dit, tot remarcant que es tracta d’una proposta diferenciada de DA. «Si estiguéssim molt a prop de Demòcrates no hauríem fet el partit», ha afirmat.
La formació, segons Duró, neix amb la voluntat de contribuir activament a la vida política del país des de l’experiència acumulada pels seus membres. «Som pares de família i padrins i toquem d’aprop el nostre país, que ens estimem«, ha assenyalat. En aquest sentit, ha explicat que els sondejos impulsats pel partit han detectat una demanda de canvi entre la ciutadania. «Hem volgut saber la fotografia de l’electorat d’Andorra i les seves prioritats. Hi ha un missatge de necessitat d’un canvi en la manera de governar. Això està clar», ha remarcat.
«Hi ha un missatge de necessitat d’un canvi en la manera de governar. Això està clar» – Josep Duró
Una de les principals preocupacions de la formació és el model de creixement. D’aquesta manera, Duró ha assenyalat que molts dels problemes actuals tenen una mateixa arrel i que cal abordar-los de manera global. «L’habitatge és la branca i el creixement és l’arrel», ha resumit. En aquesta mateixa línia, el tresorer, Xavier Altimir, ha defensat la necessitat de definir un objectiu clar de país a mitjà i llarg termini. «Es tracta que, d’una vegada per totes, tenir un objectiu amb una política sostenible», ha subratllat.
Així, segons Altimir, la manca de planificació està provocant una degradació progressiva de la qualitat de vida. Per aquest motiu, el dirigent ha alertat que les tensions derivades del creixement ja són visibles en àmbits com la circulació, la sanitat, la justícia o l’habitatge. «Fins on volem continuar creixent? Fins que rebentem?», s’ha preguntat. Al seu entendre, la situació actual pot acabar conduint a una situació de col·lapse si no es prenen decisions de fons: «El descontrol que podem provocar en cinc anys per posar-lo en ordre igual tardes vint».
Més enllà del model econòmic i territorial, Virtus també vol reforçar la participació ciutadana. Segons Duró, aquest és precisament «el gran canvi» que proposa la formació. «Fer participar al màxim la gent, les associacions i les persones» serà una de les prioritats del projecte, una tasca que, segons ha admès, requerirà «molt treball». La incorporació dels joves forma part d’aquesta aposta. El president ha avançat que a finals de mes el partit preveu posar en marxa una secció juvenil. «Necessitem la veu de la joventut. Per a la democràcia no hi ha edat», ha afirmat.
«El descontrol que podem provocar en cinc anys per posar-lo en ordre, igual tardes vint» – Xavier Altimir
Igualment, la vicepresidenta de Virtus, Olga Forné, ha explicat que aquesta estructura ja s’està organitzant i que formarà part de l’estructura permanent de la formació. «La finalitat és que ens facin arribar els neguits i les inquietuds de la seva generació», ha indicat. Forné també ha remarcat que el partit ja disposa de suport a les set parròquies i ha insistit en la necessitat de fixar objectius a mitjà i llarg termini. «El creixement s’està desmesurant», ha alertat.
Actualment, Virtus es defineix com un comitè provisional i treballa en la professionalització de la seva estructura. Amb tot, el congrés fundacional està previst entre setembre i octubre, mentre que la formació també preveu organitzar trobades mensuals amb els mitjans de comunicació per donar a conèixer l’evolució del projecte i els eixos que configuraran el futur programa electoral.