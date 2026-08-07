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  • Un operari posant carburant en un vehicle. | Marvin Arquíñigo
Agències
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Mesures temporals

El Govern espera tenir «aviat» el reglament de mesures per fer front a l’increment dels preus dels carburants

Serà tant pel que fa al mecanisme de devolucions com als sistemes de control per verificar la correcta aplicació de les bonificacions

El Ministeri de Finances continua treballant en l’elaboració del reglament que ha de desenvolupar la llei de mesures temporals per fer front a l’increment dels preus dels carburants, tant pel que fa al mecanisme de devolucions com als sistemes de control per verificar la correcta aplicació de les bonificacions sobre el carburant.

Tal com informen des de l’Executiu, la voluntat és que aquest reglament pugui ser aprovat «aviat». Un cop estigui enllestit es posarà en marxa el sistema que ha de servir per comprovar que la rebaixa als preus dels carburants s’està duent a terme de la manera correcta. 

Cal recordar que la rebaixa en el preu és assumida de manera compartida pel Govern i pel mateix sector, de tal manera que al juliol la disminució en el preu dels carburants a les benzineres va ser de 0,15 euros per litre per la gasolina i 0,10 euros pel gasoil, respecte al preu que hi hauria sense l’aplicació d’aquesta mesura. Aquests imports seran variables els mesos d’agost i setembre, fins a tornar l’1 d’octubre a la situació equivalent abans de l’inici del conflicte de l’Iran, al mes de març, informa l’ANA.

Les vendes del comerç creixen un 9,2% al maig per l’impuls dels carburants, els quals es disparen fins a un 42,4%

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