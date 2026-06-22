Marsenyach relata l’agressió patida mentre volia evitar una nova baralla: «Vaig acabar a terra en deu segons»

Les agressions registrades durant la festa del poble d’Encamp aquest cap de setmana podrien anar més enllà dels dos casos que han transcendit fins ara. I és que, el conseller de Demòcrates per Andorra, Pere Marsenyach, ha confirmat a aquesta casa que també va ser víctima d’una agressió la matinada de diumenge mentre intentava evitar una nova confrontació relacionada amb l’agressió que havia rebut hores abans un jove de 21 anys, amic d’un dels seus nebots. «Alguns joves es van indignar perquè [els agressors] van agafar aquest nen a soles i el van apallissar. Quan tens 18 anys i veus això, t’impressiona», assegura Marsenyach.
En aquest sentit, i segons relata el conseller, semblaria ser que durant la nit es van produir diversos intents per evitar que aquella indignació acabés derivant en nous incidents: «Jo deia: ‘No pegueu a ningú, que no s’ha de solucionar res a cops'». Tanmateix, amb el pas de les hores es va començar a percebre que la situació sí que podia arribar a complicar-se. «Olorava alguna cosa, perquè ja ho veus», relata Marsenyach, tot afegint que alguns dels presents volien parlar amb les persones que relacionaven amb l’agressió del dia anterior. Segons apunta, es van intentar establir diversos ponts per aclarir els fets, però «la mediació no va sortir bé» i «no va servir de res».
«Vaig anar una mica al costat a vigilar i, quan vaig veure que pujava el to, vaig dir: ‘Acabem ja, perquè això acabarà malament'» – Pere Marsenyach
Va ser en aquest context, precisament, quan la situació va acabar descontrolant-se fins a donar-se l’agressió al conseller general. «Vaig anar una mica al costat a vigilar i, quan vaig veure que pujava el to, vaig dir: ‘Acabem ja, perquè això acabarà malament'», relata l’encampadà, qui afegeix que, pocs instants després, es va produir una nova baralla en la qual ell mateix va acabar rebent diversos cops: «Vaig acabar a terra en deu segons», resumeix. En els moments posteriors, tot i ser confusos, Marsenyach sí que recorda que, de primeres, no era conscient de l’abast de les lesions. «No em feia mal perquè encara tenia l’adrenalina molt alta», explica, decidint marxar a casa sense presentar denúncia.
Ja l’endemà, el conseller va acudir a l’hospital per sotmetre’s a una revisió mèdica i ser visitat per un especialista, el qual li va confirmar una fractura nasal no desplaçada. «M’han vist que la tenia trencada», destaca, tot i assegurar que les molèsties més importants les continua tenint a les costelles: «És el que em fa més mal. Quan et fa molt mal la costella, en la resta gairebé ni hi penses», afirma. Pel que fa a la denúncia, aquesta ha sigut formalitzada avui dilluns, amb tres dels presumptes agressors identificats (es calcula que en els fets hi podrien haver participat entre sis i set persones). Tots ells formarien part del grup conegut com el ‘Bloque‘: «Alguns els tenia vistos, però no tots. No sé qui són exactament», comenta Marsenyach.
«Que em toqui a mi abans que a més joves. Si ets un pare i et toquen al nen, no saps com pots reaccionar» – Pere Marsenyach
Tanmateix, i més enllà dels fets ocorreguts, el més preocupant per a l’encampadà és la normalització de la violència entre alguns sectors del jovent: «Aquests peguen a qui sigui, els és igual», lamenta, reiterant que aquella nit no actuava com a càrrec polític, sinó com una persona propera als joves afectats. «Estava com a pare o com a tiet, digues-li com vulguis», afirma. «Que em toqui a mi abans que a més joves. Si ets un pare i et toquen al nen, no saps com pots reaccionar», afegeix, qüestionant-se també que «arriba un moment en què dius: ‘Cap a on anem?'». En aquest sentit, i al seu entendre, actes com els ocorreguts acaben condicionant l’ambient que es viu entre molts adolescents del país: «La canalla s’espanta i ja no vol sortir».
Amb tot, Marsenyach rebutja que aquests incidents acabin definint la festa d’Encamp, tot defensant que no poden ‘eclipsar’ una celebració que, al seu entendre, continua sent un espai de trobada per a la parròquia. «La festa està molt bé i esperem que sigui un fet aïllat«, afirma, tot afegint que «les festes de poble han de continuar sent així». Ara, i pel que fa al recorregut del cas, el conseller es mostra convençut que la investigació permetrà aclarir el que va passar i determinar les responsabilitats corresponents. «Confio en la justícia. La Policia i la Batllia han de fer la seva feina», sosté, tot destacant que els incidents es van produir davant de nombrosos testimonis: «Hi havia 200 persones que ho han vist. No poden negar massa coses».