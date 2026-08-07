Els especialistes de la veterinària demanen extremar les precaucions per evitar els cops de calor en les mascotes

La calor no només és un factor de risc en les persones, les mascotes també ho pateixen i és per això que professionals de la veterinària alerten de la importància de prevenir els cops de calor en les mascotes. Segons l’Hospital Veterinari Les Valls, és molt important que els propietaris coneguin els símptomes d’un cop de calor així com mesures de prevenció: «Cal estar atent a possibles símptomes com ho són la salivació excessiva, panteixar intens, tremolors, desorientació, debilitat, vòmits o fins i tot si es veu un color vermell intens o un blau pàl·lid en les seves genives».
En tot cas, davant la presència de símptomes, els especialistes aconsellen actuar amb urgència traslladant a l’animal a zones fresques i ventilades, i refrescar-lo. Però sobretot recomanen portar a l’animal al centre veterinari més proper. «Si sospitem d’un cop de calor, el principal és buscar assistència veterinària el més ràpid possible per prevenir danys interns«, ha remarcat la secretaria del Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra (COVA), Indiara Tosatti, la qual també ha aprofitat per recordar que també s’hauria d’evitar sortir entre les hores de més calor o fer exercici intens.
«Un gos o un gat no suen com una persona, sinó que regulen la seva temperatura mitjançant el panteix i a través dels coixinets» – Indiara Tosatti
Els professionals de Vets Fontblanca adverteixen també als propietaris que hi ha gossos i gats que no afronten les altes temperatures tan bé com altres i demanen més precaució en alguns casos. «Els grups de risc són aquells animals que regulen menys eficientment la temperatura: cadells i geriàtrics, races braquicèfales com buldogs, carlins, perses entre altres», indiquen. Addicionalment, els experts fan una crida perquè no deixin a les seves mascotes tancades als cotxes, tal com declara Tosatti: «L’error més freqüent, per desgràcia, és deixar-los dins dels vehicles pensant que és per poca estona i que no passarà res«, un fet que tant Vets Fontblanca com l’Hospital Veterinari Les Valls consideren greu. «La temperatura interior pot superar els 50 °C en molt poca estona«, assenyalen. Destaquen també que no és necessari rapar als gossos durant els mesos de calor, ja que el seu pelatge els ajuda a regular la temperatura i recomanen, en canvi, que es mantingui ben raspallat i lliure de nusos o pèl mort.
«El pèl també protegeix la seva pell dels rajos UV, així que pelar-los no sempre és la solució» – Indiara Tosatti
Tant des del COVA com des de clíniques i hospitals veterinaris recomanen que si es vol mantenir al gos o gat refrescat és preferible sempre tenir aigua disponible, zones d’ombra o, fins i tot, mullar les seves potes amb aigua o donar aliments humits que els puguin mantenir hidratats i refrescats en tot moment. De totes maneres, els veterinaris recalquen la importància d’estar atents a possibles símptomes tot recordant que, «si nosaltres tenim calor, probablement la nostra mascota també«, i defensen que davant qualsevol indici o sospita de cop de calor traslladar ràpidament a l’animal al centre veterinari més proper.