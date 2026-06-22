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  • El cap de Govern, Xavier Espot, durant la inauguració de l'heliport. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
  • Política
"Serem molt contudents"

Espot condemna les agressions a Encamp i apunta que per a les pròximes festes «reforçarem els controls»

El cap de Govern destaca que "tindrem una política d'extrema fermesa", tot i que demana prudència a l'espera de les investigacions

«Condemnem de forma rotunda qualsevol acte d’agressió, i més quan aquests actes d’agressió es fan sobre persones en situació de vulnerabilitat». Així s’ha expressat el cap de Govern, Xavier Espot, en referència als incidents esdevinguts les darreres nits de la Festa del Poble d’Encamp, destacant la pallissa al conseller general Pere Marsenyach per part d’un grup de joves i també l’agressió d’un vigilant a un jove.

En aquest context, Espot ha assegurat que «reforçarem els controls policials» de cara a les pròximes festes, tot indicant que «tindrem una política d’extrema fermesa i serem molt contundents». Cal recordar que durant les diferents festes majors del Principat ja hi acostuma a haver controls policials, però sembla que aquests es veuran reforçats arran dels incidents.

«Qui trenca la tranquil·litat pública, la pau social, les altes quotes de seguretat que ens caracteritzen i la tranquil·litat dels nostres ciutadans ha de rebre una resposta contundent» – Xavier Espot

D’aquesta manera, el cap de Govern ha subratllat que «qui trenca la tranquil·litat pública, la pau social, les altes quotes de seguretat que ens caracteritzen i la tranquil·litat dels nostres ciutadans ha de rebre una resposta contundent». Igualment, Espot ha esmentat que s’ha de ser «prudent» i espera veure «com avancen les investigacions» per evitar comprometre-les.

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