El parc públic a preu assequible triplica el 2026 el nombre d’adjudicacions per haver duplicat les peticions favorables

Dijous carregat de dades per aplegar la cita anual que brinda l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) des de fa dos anys i que enguany ha tornat a fer públiques les dades actualitzades al registre d’habitatges del parc públic en les seves tres vessants; les de preu assequible, els de protecció pública i els de preu regulat. Sens dubte, la variació més sorprenent és la primera, la qual continua experiment un fort creixement no només respecte al nombre de sol·licituds totals, sent a 30 de juny de 1.265, sinó del nombre actual de beneficiaris i, per tant, d’operacions adjudicades i tancades, les quals ha passat de 51 el 2025 a 154 en només un any. En altres paraules, una triplicació del nombre d’usuaris del parc públic, tenint en compte que l’any passat només es va poder formalitzar un 23% de les sol·licituds i, enguany, se n’ha aconseguit fer prosperar el 53%.
En aquest sentit, la directora de l’INH, Marta Alberch, ha fet saber durant la presentació oficial del registre d’habitatges que, en el vessant de preu assequible, «enguany hem dut a terme una modificació del decret per accedir-hi i hem afegit com a excepció haver de presentar uns ingressos mínims bruts que han de ser superiors al salari mínim interprofessional (SMI)». «D’altra banda, a part dels 10 anys de residència ininterrompuda al país, caldrà que la suma d’ingressos màxims segons la unitat familiar no superi en 2,2 vegades l’SMI (en el cas d’una sola persona) i d’igual forma hem substituït el sistema de punts clàssic per ingressos per un barem basat en terços; dividint així aquelles persones que tinguin sous superiors o iguals a 1,00 vegades l’SMI; els que siguin superiors o entre l’1,2 a l’1,6 i els superin aquesta xifra», ha esclarit, desgranant el diagrama de les forquilles actuals.
Algunes de les diapositives mostrades per Alberch quant al nombre d’adjudicacions fetes als actuals edificis del parc públic (sense comptar els de Borda Nova) i de l’estat de les mateixes. | El Periòdic / P.M.
Interessant ha sigut conèixer que, si bé se celebra aquest 32% de peticions favorables (que és la quantitat neta de sol·licituds resoltes favorablement, sent un total de 153 i el doble que l’any anterior, com s’ha esmentat a dalt), l’altre 68% no és tan negatiu tenint en compte que moltes d’elles, com ha ponderat la responsable de l’Institut, «es deuen principalment per no disposar dels ingressos mínims (un 33%) o bé perquè no arriben a destinar una quantitat neta del 30% (important) del seu salari a pagar la despesa del lloguer, sent el cas de gairebé el 40% de les sol·licituds que no han pogut fructificar». Altrament, també ha informat que de les 385 sol·licituds validades per a ser favorables, 153 es van tramitar amb èxit i 121 (el 31%) van quedar invalidades per baixa (siguin voluntàries o per manca de requisits), mentre el nombre de renúncies voluntàries ha suposat el 2026 el 18% (70 en total, moltes per manca d’informació prèvia).
De més de 1.250 sol·licituds fins aquest passat juny, se n’ha pogut catalogar 385 per a resolució; d’aquestes, 153 s’han resolt amb adjudicació i un 40% no han avançat perquè el demandant no pagava un 30% net de la seva renda en qualitat de sufragar els costos de lloguer
D’altra banda, i explicat en una diapositiva amb la repartició dels diferents habitatges que contempla actualment l’oferta del parc públic, i no comptabilitzant aquelles de Borda Nova I i II perquè han quedat exemptes en les dades d’aquest darrer informe, s’ha desprès que l’allotjament a preu assequible més ocupat enguany ha estat el de Ribasol Bloc II a Arinsal amb 38 persones vivint, mentre al seu Bloc I l’ocupen 24 usuaris, ambdós situats a la Massana. Un altre dels edificis que gaudeix actualment de més activitat és el del Tobira 11 a Andorra la Vella amb 27 usuaris i un dels que més renúncies va patir l’any passat, el de Sant Joan de Caselles ubicat a Canillo, té avui dia 23 ocupants, constatant que «ha patit 38 renúncies noves enguany i protagonitzant-les principalment el col·lectiu jove i el de la gent gran», com ha indicat Alberch. Un dels que s’ampliaran, l’edifici Font de Ferro d’Aixovall ja gaudeix d’un total de 14 beneficiaris.
L’oferta que arriba amb les noves infraestructures del Govern
Alberch també ha citat que de cara a aquesta tardor s’espera poder comptar amb uns 500 habitatges en total a preu assequible a l’oferta del parc públic, ja que en aquest aspecte «el calendari preveu noves ofertes públiques tant a Ordino que són dos blocs (de 46 places disponibles), com a Sant Julià de Lòria amb la citada ampliació i remodelació de Font de Ferro», i es preveu que les obres per als habitatges a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany i els del Cedre a la capital puguin enllestir-se de cara a la primavera de l’any vinent. Una voluntat de l’INH que contemplaria de cara al 2028 poder disposar d’entre 500 i 550 pisos a preu assequible.