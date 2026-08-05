Emplaçat el segon equip de perforació per a iniciar el procés de la boca nord del túnel de Sant Julià

La segona màquina tuneladora ja es troba en ple funcionament a Sant Julià de Lòria per a construir el que serà el futur desviament del túnel de Rocafort, en aquest cas el de la boca nord, ja que la primera perforadora ja es va instal·lar a la zona sud el març passat. Recordem que l’estructura esmentada es contempla acabar i posar en plena disposició dels vehicles entrants i sortints del país «a partir de l’estiu vinent, més concretament per al mes de juliol de 2027», tal com ha recalcat aquest matí el ministre de Territori i Urbanisme, Raúl Ferré, qui també ha ponderat que l’extensió total del túnel serà d’uns 400 metres una vegada estigui enllestit i computant tant l’entrada nord com la sud, les quals també gaudiran d’un accés d’incorporació.
Val a dir així mateix que la longitud en si del túnel és de 233 metres, amb capacitat per albergar tres carrils diferents i el pressupost global per a totes les fases de l’obra es va tancar en uns 26 milions d’euros. «Avui com podeu veure ja tenim la segona tuneladora aquí, per tant, hem desplaçat un segon equip de treball aquí, en paral·lel als que es troben a l’altra banda i justament hem començat a perforar i traçar el paraigües d’aquesta boca nord», ha fet saber Ferré als mitjans, concretament que es fa servir la mateixa tècnica que a la part sud.
«Un cop entrin 10 metres més endins, ja es coordinaran amb els companys de la boca sud per encetar el procés d’explosius i avançar el més ràpid possible per retrobar-se un cantó amb l’altre», ha matisat el ministre d’Urbanisme, afegint que «el Govern està accelerant els tempos al màxim» i que s’està duent a terme tot amb la «màxima cura i menor impacte per al medi ambient», ja que són «plenament conscients de les cues que es formen cada matí i cada tarda» en una parròquia que ja fa molts anys que reclama una solució com aquesta.
L’equip d’obres d’aquesta zona nord del futur túnel de Rocafort i de la variant que suposarà per al trànsit del país, avui encapçalat pel responsable del Ministeri de Territori i Urbanisme, Raúl Ferré. | El Periòdic / P.M.
– Pendent d’ampliació –