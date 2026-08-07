Els establiments es fan forts davant una demanda enorme de gel que apuja fins al 95% en un juliol que ja és històric

L’estiu d’aquest 2026 està sent prou dur per a tothom quant a les altes temperatures que es registren cada dia (mateixa situació que viu tot el continent europeu, evidentment), començant per un mes de juny en el qual amb prou feines va ploure, tant sent així que només va caure un 44% de la precipitació que s’esperava per aquest període d’any, tal com va remarcar Acció Climàtica al seu primer butlletí estival d’enguany. No contents amb això, ens trobem experimentant una cinquena onada de calor que és històrica sabent que des del 2016 la Central de FEDA no en detectava una, i que des de llavors Andorra porta 10 estius consecutius amb almenys una onada de calor, les quals han anat incrementant.
L’augment de dies de calor extrema també és una altra alerta que el Servei Meteorològic ha notificat recentment extraient que des d’aquest passat 21 de juny fins al 24 de juliol «s’han registrat quatre onades de calor, patint en total 23 dies de temperatures extremes, tant mínimes com màximes», apuntaven des del servei. Amb tot això, només hi ha una solució i és mantenir ben fredes les nostres begudes per hidratar-se correctament amb l’ús d’un o diversos glaçons de gel. La qüestió aquí és clara: han pogut fer front els establiments del país a aquesta gran demanda? La resposta, encara més: sí, en un juliol marcat per un reclam enorme dels productes derivats del gel.
Traduït en xifres, i per veure la magnitud que ha tingut viure en tan sols un mes la concentració de quatre onades de calor, i consagrant-se així aquest passat juliol com el més càlid de la història al territori, una de les grans superfícies més importants d’Andorra, concretament la seva secció d’alimentació, ha explicat a EL PERIÒDIC, de la mà del seu gerent, Najim, que la venda de productes per combatre la calor com ara refrescos i gelats es va disparar al juliol, sent al mes de juny més estable. Així, i com a tret de sortida, explica que la venda de gel, rebent al mes de juny un destacat increment del 14%, va assolir un augment massiu de la demanda al juliol del 95%, sent d’un 50% l’augment mitjà en la seva venda a l’hipermercat.
La venda de gel durant el mes de juliol més càlid que hem tingut mai al Principat es va veure augmentada en un 95% en el supermercat d’un dels centres comercials més coneguts del territori
Una demanda que, segons comenta l’encarregat, «no ha causat cap problema a l’establiment i al seu estoc, i més amb els proveïdors externs que disposem, que en cas que es trenqués, tindríem una segona font», explica. Aquesta forta demanda de gel ha anat acompanyada d’altres productes de típic consum durant aquesta època de l’any, com és el cas de les begudes com el gaspatxo, les cerveses o els refrescos carbonatats, en el cas d’aquestes últimes, si bé al juny només es va repuntar en un 3%, al juliol ha experimentat un creixement del 23%, d’igual manera que la compra de cervesa (25%) i del gaspatxo, amb un 24% més aquest juliol. En el cas del bé essencial més important, l’aigua mineral, també s’ha venut fins a un 18% més durant aquest darrer mes.
Sense marxar d’Andorra la Vella, un altre dels hipermercats més transitats de la zona ha fet saber a aquesta casa que tampoc han tingut «cap complicació» per cobrir la demanda de gel, la qual lògicament també s’ha vist incrementada aquests últims mesos, «en especial al juliol s’ha venut bastant més gel que a l’hivern, com ha passat amb la venda de refrescos i gelats, que també s’ha notat», ha especificat la Maria, una de les seves caixeres. Endinsant-nos en un altre gran magatzem de la parròquia, i en aquest cas a Prat de la Creu, ens trobem una situació molt semblant i l’Adrián, el seu responsable, fa entendre que «aquest estiu hi ha hagut una demanda més elevada de gel, i que per això l’encarregat de secció ha hagut de sol·licitar-ne molt; de fet, l’última setmana de juliol va haver d’encarregar fins a 100 bosses de gel, sent la petició habitual d’unes 50″, corrobora.
«La comanda habitual sol ser cinc sacs amb 10 bosses de gel cadascun, però al juliol hem hagut de duplicar-la: sol·licitant fins a 100 bosses en una setmana» – Adrián, gerent de supermercat
Ponderant així un mes de juliol especialment bo per a les vendes del supermercat, l’Adrián remarca que «la venda de begudes fredes i gelats també ha sigut notòria, ja que les begudes alcohòliques no les solem comercialitzar gaire aquí», i sostraient que a l’agost, tot i esperar l’arribada de nombrosos turistes, «no crec que la compra de gel sigui tan destacada com al juliol, el qual ha sigut exponencial«, ha conclòs. Per culminar el ventall d’establiments a la capital, un dels que es troben a prop de la rotonda del Tobira, ha traslladat a aquest mitjà, en veu del seu gerent, l’Àlex, que la venda de gel es va començar a incrementar a la botiga a partir del maig, moment en què es va duplicar les comandes «fins a sol·licitar unes 40 bosses setmanals a l’estiu».
Per concloure l’anàlisi estacional, i a com han fet front bona part dels establiments d’aquesta inhòspita situació, els quals ha quedat patent que s’han aprovisionat amb temps dels recursos suficients, ens desplacem a Escaldes-Engordany, concretament per visitar un petit comerç situat a l’avinguda Carlemany i que «ha estat impressionant la demanda de gel a l’estiu, estem venent entre 10 i 12 bosses cada setmana», posa en relleu la Sílvia, gerent del supermercat. Si bé subratlla que en altres anys la gent només venia en aquesta època per adquirir el producte per a les festes majors, «enguany hem observat com ha pujat la demanda tot el mes, som un comerç de barri i treballem sobretot amb la gent del país», especificant que l’obertura de la piscina comunal «ha ajudat molt» en aquest sentit.
El viatge d’aquesta comprovació dels estocs de gel conclou a Sant Julià de Lòria, en una altra coneguda cadena d’alimentació que es troba a l’avinguda Rocafort, i que en paraules del seu encarregat, el segon Adrián d’aquest article, ha mantingut uns nivells de venda similars als que havien tingut al llarg de l’any. «He estat a fora al juliol unes setmanes, però la compra de gel ha sigut la que tenim habitualment, sense haver notat grans variacions. Actualment, tinc guardada la comanda normal que són quatre o cinc capses. És cert que durant la Festa Major de la parròquia sí que els bars ens han reclamat més gel, però és el que passa cada any», ha sincerat el responsable, recalcant que aquest estiu «la venda de gelats ha sigut molt destacada, el congelador el tinc buit gairebé cada dia», matisa, amb el balanç d’un establiment que viu principalment del client andorrà. En definitiva, un mes per a la història que serà recordat per l’ús de ventiladors i el d’un producte que, sembla ser, mai mancarà.